Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

+0,10

EUR

48,11

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,61

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄС виділить додаткові 100 млн євро на зимову допомогу Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів у Києві переговори Каєю Каллас
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів у Києві переговори з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас. Фото: МЗС

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час візиту до Києва оголосила про низку нових ініціатив Європейського Союзу для підтримки України у війні проти Росії. 

 Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Каллас повідомила, що ЄС вже виділив 800 млн євро для підтримки України цієї зими та зараз працює над виділенням додаткових 100 млн євро на генератори, укриття та інші потреби. 

Окремо Каллас наголосила, що Росія "зруйнувала будь-яку надію на швидке укладення миру", і ЄС планує підтримку України в довгостроковій перспективі.

Глава європейської дипломатії нагадала, що Європейський Союз анонсував виділення 2 млрд євро на дрони для України.

"Оскільки війна затягується, ми повинні використовувати всі можливості для фінансової підтримки України", - зазначила вона.

Нагадаємо, на тлі цілеспрямованих атак Росії на українську енергетику Європейська комісія підтвердила готовність підтримувати Україну під час зимового періоду.

Європейська комісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України. Вона має посилити готовність країни до холодів і захистити населення від екстремальних температур.

Автор:
Світлана Манько