ЄС виділить додаткові 100 млн євро на зимову допомогу Україні

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час візиту до Києва оголосила про низку нових ініціатив Європейського Союзу для підтримки України у війні проти Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Каллас повідомила, що ЄС вже виділив 800 млн євро для підтримки України цієї зими та зараз працює над виділенням додаткових 100 млн євро на генератори, укриття та інші потреби.

Окремо Каллас наголосила, що Росія "зруйнувала будь-яку надію на швидке укладення миру", і ЄС планує підтримку України в довгостроковій перспективі.

Глава європейської дипломатії нагадала, що Європейський Союз анонсував виділення 2 млрд євро на дрони для України.

"Оскільки війна затягується, ми повинні використовувати всі можливості для фінансової підтримки України", - зазначила вона.

Нагадаємо, на тлі цілеспрямованих атак Росії на українську енергетику Європейська комісія підтвердила готовність підтримувати Україну під час зимового періоду.

Європейська комісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України. Вона має посилити готовність країни до холодів і захистити населення від екстремальних температур.