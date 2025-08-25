В Украине завершают работу над новой редакцией Трудового кодекса

В Украине почти два года продолжалась работа над новой редакцией Трудового кодекса. Документ будет доработан для представления в Верховной Раде с целью обновления законодательства о труде и приближении Украины к стандартам Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что состоялась последняя из шести запланированных трехсторонних консультаций по обсуждению обновленного проекта Трудового кодекса Украины для соблюдения принципов социального диалога, поиска консенсуса и компромиссных решений по отдельным его положениям.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что реформа трудового законодательства будет способствовать развитию рынка труда, укреплению экономики, улучшению общего уровня жизни украинцев и станет большим шагом на пути к европейской интеграции.

Трудовой кодекс разрабатывали два года

Работа над Трудовым кодексом включала большой объем консультаций с профсоюзами, бизнесом, международными партнерами, чтобы выслушать все стороны и прийти к общему знаменателю. Важно, что новый кодекс разрабатывался с соблюдением социального диалога. Активное участие в обсуждении приняли участие профсоюзы и организации работодателей.

На финальной шестой встрече участники рассмотрели вопросы, которые касались:

урегулирование сверхурочного рабочего времени;

продолжительность рабочего времени и отдыха;

европейской практики по регулированию деятельности Инспекции труда;

полномочий и независимость инспекторов труда;

соответствие отдельных положений проекта Трудового кодекса интернациональным нормам.

Сообщается, что далее проект Трудового кодекса будет доработан для представления в Верховной Раде Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4412-IX, устанавливающий четкие правила приостановки, возобновления и прекращения трудовых договоров в условиях военного положения.