Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,49

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине завершают работу над новой редакцией Трудового кодекса

Новая редакция Трудового кодекса
Новая редакция Трудового кодекса обновляет законодательство о труде и приближает Украину к ЕС. Фото: me.gov.ua

В Украине почти два года продолжалась работа над новой редакцией Трудового кодекса. Документ будет доработан для представления в Верховной Раде с целью обновления законодательства о труде и приближении Украины к стандартам Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что состоялась последняя из шести запланированных трехсторонних консультаций по обсуждению обновленного проекта Трудового кодекса Украины для соблюдения принципов социального диалога, поиска консенсуса и компромиссных решений по отдельным его положениям.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что реформа трудового законодательства будет способствовать развитию рынка труда, укреплению экономики, улучшению общего уровня жизни украинцев и станет большим шагом на пути к европейской интеграции.

Трудовой кодекс разрабатывали два года

Работа над Трудовым кодексом включала большой объем консультаций с профсоюзами, бизнесом, международными партнерами, чтобы выслушать все стороны и прийти к общему знаменателю. Важно, что новый кодекс разрабатывался с соблюдением социального диалога. Активное участие в обсуждении приняли участие профсоюзы и организации работодателей.

На финальной шестой встрече участники рассмотрели вопросы, которые касались:

  • урегулирование сверхурочного рабочего времени;
  • продолжительность рабочего времени и отдыха;
  • европейской практики по регулированию деятельности Инспекции труда;
  • полномочий и независимость инспекторов труда;
  • соответствие отдельных положений проекта Трудового кодекса интернациональным нормам.

Сообщается, что далее проект Трудового кодекса будет доработан для представления в Верховной Раде Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4412-IX, устанавливающий четкие правила приостановки, возобновления и прекращения трудовых договоров в условиях военного положения.

Автор:
Светлана Манько