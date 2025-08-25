В Україні завершують роботу над новою редакцією Трудового кодексу

В Україні майже два роки тривала робота над новою редакцією Трудового кодексу. Документ буде доопрацьований для представлення у Верховній Раді з метою оновлення законодавства про працю та наближення України до стандартів Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що відбулася остання з шести запланованих тристоронніх консультацій щодо обговорення оновленого проєкту Трудового кодексу України для дотримання принципів соціального діалогу, пошуку консенсусу та компромісних рішень щодо окремих його положень.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев зауважив, що реформа трудового законодавства сприятиме розвитку ринку праці, зміцненню економіки, покращенню загального рівня життя українців і стане великим кроком на шляху до європейської інтеграції.

Трудовий кодекс розробляли два роки

Робота над Трудовим кодексом включала великий обсяг консультацій з профспілками, бізнесом, міжнародними партнерами, щоб вислухати всі сторони та дійти спільного знаменника. Важливо, що новий кодекс розробляли з дотриманням соціального діалогу. Активну участь в обговоренні брали участь профспілки і організації роботодавців.

На фінальній шостій зустрічі учасники розглянули питання, які стосувалися:

врегулювання понаднормового робочого часу;

тривалість робочого часу та відпочинку;

європейської практики щодо регулювання діяльності Інспекції праці;

повноважень і незалежність інспекторів праці;

відповідність окремих положень проєкту Трудового кодексу міжнародним нормам.

Повідомляється, що далі проєкт Трудового кодексу буде доопрацьований для представлення у Верховній Раді України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4412-IX, який встановлює чіткі правила призупинення, поновлення та припинення трудових договорів в умовах воєнного стану.