ЄС виділяє 3,5 мільйона євро на проєкт із зайнятості в Україні: що планують зробити

Україна ЄС
Євросоюз виділяє €3,5 мільйона на проєкт із зайнятості в Україні / Shutterstock

Європейський Союз виділяє 3,5 мільйона євро на проєкт із зайнятості в Україні, який реалізує Міжнародна організація праці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що угоду про фінансування підписали посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та директор Міжнародної організації праці в Україні Аїда Ліндмаєр.

Кошти спрямують на проведення реформ ринку праці України, включаючи новий Трудовий кодекс, що забезпечить відповідність стандартам ЄС.

Також завдяки фінансуванню планують активізувати діяльність Національної тристоронньої соціально-економічної ради, розробку та впровадження нової Національної стратегії зайнятості, посилити потенціал Державної служби зайнятості, просування плану ЄС “Гарантія для молоді” в Україні.

Проєкт триватиме до 14 жовтня 2028 року. Загальне фінансування, разом із внеском Євросоюзу, становитиме 3,8 млн євро.

Нагадаємо, в Україні майже два роки тривала робота над новою редакцією Трудового кодексу. Документ буде доопрацьований для представлення у Верховній Раді з метою оновлення законодавства про працю та наближення України до стандартів Європейського Союзу. 

Автор:
Світлана Манько