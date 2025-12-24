Еще больше магазинов: где теперь можно потратить "Зимнюю поддержку"

Пользователи программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" теперь могут тратить средства еще в трех новых локациях — в сетях Novus и Liga Prim, а также онлайн на платформе Rozetka.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Государственные программы поддержки

Приобрести продукты питания украинского производства в рамках программ государственной поддержки можно в 12 торговых сетях. Среди них - Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сим23" и "Сими", "Близненько", а также магазины Fozzy Group: "Сильпо", "Фора", THRASH!ТРАШ! и Fozzy. Кроме того, заказы доступны онлайн на платформе MAUDAU.

В то же время, сегодня, 24 декабря, является последним днем подачи заявок на получение тысячи гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Оформить заявку можно онлайн через приложение "Действие" или лично в отделениях "Укрпочты".

По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева, программой уже воспользовалось более 17 миллионов украинцев.

"Более 17 миллионов украинцев уже подали заявки на "Зимнюю поддержку". Это социальная программа, призванная поддержать украинцев в сложное время. Наша задача — сделать использование этих средств максимально простым, в программу приобщаются новые ритейлеры. Сейчас оплатить покупки можно уже в 12 торговых сетях и на двух онлайн-платформах", - сказал он.

В то же время, тысяча гривен в рамках программы "Зимняя поддержка" не начисляется гражданам, находящимся за границей или на временно оккупированных территориях.

Средства, зачисленные на карточку "Национальный кэшбек" после подачи заявки через приложение "Действие", необходимо использовать до 30 июня 2026 года.

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все украинцы, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на получение единовременного пособия в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Действие". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбек".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".