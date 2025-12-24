Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

Наличный курс:

USD

42,16

42,03

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Еще больше магазинов: где теперь можно потратить "Зимнюю поддержку"

деньги
Украинские продукты при господдержке: перечень сетей расширен / Дія

Пользователи программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" теперь могут тратить средства еще в трех новых локациях — в сетях Novus и Liga Prim, а также онлайн на платформе Rozetka.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Государственные программы поддержки

Приобрести продукты питания украинского производства в рамках программ государственной поддержки можно в 12 торговых сетях. Среди них - Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сим23" и "Сими", "Близненько", а также магазины Fozzy Group: "Сильпо", "Фора", THRASH!ТРАШ! и Fozzy. Кроме того, заказы доступны онлайн на платформе MAUDAU.

В то же время, сегодня, 24 декабря, является последним днем подачи заявок на получение тысячи гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Оформить заявку можно онлайн через приложение "Действие" или лично в отделениях "Укрпочты".

По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева, программой уже воспользовалось более 17 миллионов украинцев.

"Более 17 миллионов украинцев уже подали заявки на "Зимнюю поддержку". Это социальная программа, призванная поддержать украинцев в сложное время. Наша задача — сделать использование этих средств максимально простым, в программу приобщаются новые ритейлеры. Сейчас оплатить покупки можно уже в 12 торговых сетях и на двух онлайн-платформах", - сказал он.

В то же время, тысяча гривен в рамках программы "Зимняя поддержка" не начисляется гражданам, находящимся за границей или на временно оккупированных территориях.

Средства, зачисленные на карточку "Национальный кэшбек" после подачи заявки через приложение "Действие", необходимо использовать до 30 июня 2026 года.

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все украинцы, находящиеся на территории страны,   могут подать заявку   на получение единовременного пособия в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Действие". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбек".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".

Автор:
Ольга Опенько