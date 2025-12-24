Ще більше магазинів: де тепер можна витратити "Зимову підтримку"

Користувачі програм “Зимова підтримка” та “Національний кешбек” відтепер можуть витрачати кошти ще у трьох нових локаціях - у мережах Novus і Liga Prim, а також онлайн на платформі Rozetka.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Державні програми підтримки

Придбати продукти харчування українського виробництва в межах програм державної підтримки наразі можна у 12 торговельних мережах. Серед них — Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сім23" і "Сімі", "Близенько", а також магазини Fozzy Group: "Сільпо", "Фора", THRASH!ТРАШ! і Fozzy. Окрім цього, замовлення доступні онлайн на платформі MAUDAU.

Водночас сьогодні, 24 грудня, є останнім днем подання заявок на отримання тисячі гривень у межах програми "Зимова підтримка". Оформити заявку можна онлайн через застосунок "Дія" або особисто у відділеннях "Укрпошти".

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева, програмою вже скористалися понад 17 мільйонів українців.

"Понад 17 мільйонів українців вже подали заявки на "Зимову підтримку". Це соціальна програма, покликана підтримати українців в складний час. Наше завдання — зробити використання цих коштів максимально простим, до програми долучаються нові ритейлери. Наразі оплатити покупки можна вже у 12 торговельних мережах та на двох онлайн-платформах", - зазначив він.

Водночас тисяча гривень у межах програми "Зимова підтримка" не нараховується громадянам, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Кошти, зараховані на картку "Національний кешбек" після подання заявки через застосунок "Дія", необхідно використати до 30 червня 2026 року.

"Зимова підтримка": як отримати гроші

Всі українці, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 грн за програмою "Зимова підтримка". Заявки на дітей подають батьки або опікуни.

Українці можуть оформити допомогу через застосунок "Дія". Після подання надійде повідомлення про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть перераховані на картку "Національний кешбек".

Також допомогу можна оформити у відділеннях "Укрпошти".