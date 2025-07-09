ЕСПЧ признал Россию виновной в авиакатастрофе рейса MH17 и в нарушениях международного права в Украине

9 июля Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что Россия нарушила международное право в Украине и несет ответственность за сбыт самолета рейса MH17 Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году на Донбассе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Euronews.

Судьи ЕСПЧ вынесли 2 решения против России, в частности, о нарушении ею международного права в Украине. Суд впервые признал Кремль ответственным за нарушение прав человека с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.

Речь идет об убийствах гражданских и военнопленных, лишении свободы, бесчеловечном обращении, применении пыток, игнорировании последствий ударов для гражданского населения, вывозе украинских детей и взрослых гражданских.

Также суд принял решение, что РФ виновна в сбыте самолета рейса MH17 Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом 17 июля 2014 года, в результате чего погибли 298 человек.

Решения Страсбурга отдельны от уголовного преследования в Нидерландах, в рамках которого заочно осудили двух россиян и украинца по делу самолета рейса MH17.

"Судьи должны вынести решение в четырех делах, возбужденных Украиной и Нидерландами против России, но ожидается, что решения будут в значительной степени символическими", — говорится в материале.

Трагедия рейса MH17

17 июля 2014 года в небе над Донетчиной сбили самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший пассажирский рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Все они погибли.

Уголовный судебный процесс по делу MH17 начался 9 марта 2020 г. в Нидерландах.

Следствие установило, что ракету пустили из российского ракетно-зенитного комплекса "Бук" и ответственной за трагедию РФ. Дело об авиакатастрофе рассматривал нидерландский суд.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал Сергея Дубинского, Игоря Гиркина и Леонида Харченко виновными в убытке Boeing рейса MH17 на Донбассе. Четвертый подозреваемый, россиянин Олег Пулатов, оправдан. Первым трем суд назначил пожизненное заключение.