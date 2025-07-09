ЄСПЛ визнав Росію винною в авіакатастрофі рейсу MH17 і в порушеннях міжнародного права в Україні

9 липня Європейський суд з прав людини у Страсбурзі постановив, що Росія порушила міжнародне право в Україні та несе відповідальність за збиття літака рейсу MH17 Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines у 2014 році на Донбасі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Euronews.

Судді ЄСПЛ винесли 2 рішення проти Росії, зокрема, щодо порушення нею міжнародного права в Україні. Суд вперше визнав Кремль відповідальним за порушення прав людини з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Йдеться про вбивства цивільних і військовополонених, позбавлення волі, нелюдське поводження, застосування тортур, ігнорування наслідків ударів для цивільного населення, вивезення українських дітей та дорослих цивільних.

Також суд ухвалив рішення, що РФ винна в збитті літака рейсу MH17 Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом 17 липня 2014 року, внаслідок чого загинули 298 людей.

Рішення Страсбургу є окремими від кримінального переслідування в Нідерландах, у межах якого заочно засудили двох росіян та українця у справі літака рейсу MH17.

"Судді мають винести рішення загалом у чотирьох справах, порушених Україною та Нідерландами проти Росії, але очікується, що рішення будуть значною мірою символічними", – йдеться у матеріалі.

Як наголошують у Мін’юсті, суд не лише підтвердив системні та масові порушення прав людини, вчинені РФ з 2014 року на окупованих територіях України та під час повномасштабної агресії, а й окреслив ширший правовий контекст.

У відомстві назвали це рішення ЄСПЛ безпрецедентним та "одним з найвагоміших у практиці міждержавних справ". "

Зокрема, ЄСПЛ визнав, що Росія веде цілеспрямовану кампанію на знищення української держави як субʼєкта міжнародного права. Суд підкреслив, що агресія РФ не обмежується Україною — вона є глобальною загрозою, яка ставить під сумнів саму ідею співіснування держав у правовому полі. Зокрема, Росія демонструє ворожість до інших держав-членів Ради Європи.

Відзначається, що суд вказав на несумісність нинішнього режиму РФ із цілями, цінностями та засадничими принципами Ради Європи.

В РФ заявили, що не визнають рішення ЄСПЛ і не збираються їх виконувати за позовами Нідерландів і України.

Трагедія рейсу MH17

17 липня 2014 року в небі над Донеччиною збили літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував пасажирський рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. На борту перебувало 298 людей. Усі вони загинули.

Кримінальний судовий процес у справі MH17 розпочався 9 березня 2020 року в Нідерландах.

Слідство встановило, що ракету пустили з російського ракетно-зенітного комплексу "Бук" і відповідальною за трагедію є РФ. Справу про авіакатастрофу розглядав нідерландський суд.

Суд в Гаазі 17 листопада 2022 року визнав Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Леоніда Харченка винними у збитті Boeing рейсу MH17 на Донбасі. Четвертого підозрюваного, росіянина Олега Пулатова, виправдали. Першим трьом суд призначив довічне ув'язнення.