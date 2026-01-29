Еврокомиссия выделяет €153 млн гуманитарной помощи Украине и Молдове

Европейская комиссия объявила о предоставлении 153 млн евро экстренной гуманитарной помощи Украине и Молдове на фоне резкого ухудшения гуманитарной ситуации из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру и снижения температуры воздуха.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

В общей сложности 145 млн евро будет направлено Украине для покрытия насущных нужд гражданского населения, еще 8 млн евро получит Молдова в поддержку украинских беженцев.

На что направят помощь Украине

Финансирование ЕС предусматривает поддержку ключевых гуманитарных направлений, включая обеспечение защиты, временного жилья, питания, денежной помощи, психосоциальной поддержки, доступа к воде и медицинским услугам.

Помощь оказывается в условиях, когда миллионы украинцев остаются без стабильного электроснабжения и отопления из-за системных ударов по энергосистеме.

Отдельно 8 млн евро будет использовано в Молдове для поддержки размещения и обеспечения базовых потребностей украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Усиление энергетической поддержки

Параллельно с гуманитарной помощью Европейский союз увеличивает экстренную энергетическую поддержку. На этой неделе в Украину было доставлено 447 генераторов общей стоимостью 3,7 млн. евро для обеспечения работы больниц, приютов и других критически важных объектов.

Кроме того, еще 500 генераторов из стратегических резервов rescEU сейчас разворачиваются для поддержки функционирования основных служб в разных регионах страны.

Долгосрочная гуманитарная и энергетическая помощь ЕС

Европейский Союз оказывает гуманитарную помощь Украине с начала войны в 2014 году, уделяя особое внимание прифронтовым районам востока и юга. После полномасштабного вторжения России в 2022 г. объемы поддержки были существенно увеличены.

С февраля 2022 года Европейская комиссия направила более 1,4 млрд. евро на гуманитарные программы в Украине и Молдове. Кампания по подготовке к зиме 2025-2026 годов стала крупнейшей по объемам энергетической помощи в истории Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM).

Масштабы энергетической помощи через UCPM

С 2022 года через UCPM в Украину были доставлены миллионы единиц энергетического оборудования, в том числе 10339 генераторов, 7201 трансформатор, 6 автотрансформаторов, тысячи электрических компонентов и миллионы энергоэффективных LED-светильников.

По оценкам ЕС, эта помощь обеспечивает электроэнергией более 9 млн. человек в Украине.

Кроме того, ЕС максимально использует свои экспортные мощности для поставки электроэнергии в Украину. Общий объем поддержки энергетической безопасности Украины с начала полномасштабной войны составляет не менее 3 млрд евро.

Также заметим, что Совет Европейского Союза 26 января утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного газа в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.