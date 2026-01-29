Єврокомісія виділяє €153 млн гуманітарної допомоги Україні та Молдові

Європейська комісія оголосила про надання 153 млн євро екстреної гуманітарної допомоги Україні та Молдові на тлі різкого погіршення гуманітарної ситуації через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру та зниження температури повітря.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Єврокомісії.

Загалом 145 млн євро буде спрямовано Україні для покриття найнагальніших потреб цивільного населення, ще 8 млн євро отримає Молдова на підтримку українських біженців.

На що спрямують допомогу Україні

Фінансування ЄС передбачає підтримку ключових гуманітарних напрямів, зокрема забезпечення захисту, тимчасового житла, харчування, грошової допомоги, психосоціальної підтримки, доступу до води та медичних послуг.

Допомога надається в умовах, коли мільйони українців залишаються без стабільного електропостачання та опалення через системні удари по енергосистемі.

Окремо 8 млн євро буде використано в Молдові для підтримки розміщення та забезпечення базових потреб українців, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Посилення енергетичної підтримки

Паралельно з гуманітарною допомогою Європейський Союз нарощує екстрену енергетичну підтримку. Цього тижня в Україну було доставлено 447 генераторів загальною вартістю 3,7 млн євро для забезпечення роботи лікарень, притулків та інших критично важливих об’єктів.

Крім того, ще 500 генераторів зі стратегічних резервів rescEU наразі розгортаються для підтримки функціонування основних служб у різних регіонах країни.

Довгострокова гуманітарна та енергетична допомога ЄС

Європейський Союз надає гуманітарну допомогу Україні з початку війни у 2014 році, приділяючи особливу увагу прифронтовим районам сходу та півдня. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році обсяги підтримки були суттєво збільшені.

З лютого 2022 року Європейська комісія спрямувала понад 1,4 млрд євро на гуманітарні програми в Україні та Молдові. Кампанія з підготовки до зими 2025–2026 років стала найбільшою за обсягами енергетичною допомогою в історії Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM).

Масштаби енергетичної допомоги через UCPM

З 2022 року через UCPM до України було доставлено мільйони одиниць енергетичного обладнання, зокрема 10 339 генераторів, 7 201 трансформатор, 6 автотрансформаторів, тисячі електричних компонентів та мільйони енергоефективних LED-світильників.

За оцінками ЄС, ця допомога забезпечує електроенергією понад 9 млн людей в Україні.

Окрім цього, ЄС максимально використовує свої експортні потужності для постачання електроенергії в Україну. Загальний обсяг підтримки енергетичної безпеки України з початку повномасштабної війни становить щонайменше 3 млрд євро.

Також зауважимо, що Рада Європейського Союзу 26 січня затвердила повну заборону на поставки російського скрапленого газу до ЄС з 1 січня 2027 року, а трубопровідного газу — з 30 вересня 2027 року.