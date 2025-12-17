Запланована подія 2

Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до 2027 года

газ
Европарламент проголосовал за запрет российского газа / Depositphotos

В среду, 17 декабря, Европарламент поддержал стратегию ЕС по поэтапному прекращению импорта российского газа до конца 2027 года. Это стало последним важным шагом перед официальным утверждением запрета на законодательном уровне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Отмечается, что 500 законодателей проголосовали "за", 120 – "против", а 32 – "воздержались". Запрет все еще нуждается в официальном одобрении министров ЕС, которое ожидается в начале следующего года. Официальные лица ожидают, что страны одобрят соглашение по-прежнему.

Сроки и график отказа

Согласно согласованному плану, ЕС будет действовать поэтапно:

  1. Конец 2026 года - полное прекращение импорта российского сжиженного природного газа ( LNG ).
  2. Конец сентября 2027 года - окончательная остановка поставок трубопроводного газа .

Европа уже прошла значительный путь в диверсификации поставок. Если до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году доля РФ в импорте газа в ЕС составляла 45%, то на октябрь 2025 года она упала до 12%.

Несмотря на это, такие страны, как Венгрия, Франция и Бельгия, все еще продолжают получать определенные объемы российского топлива.

Следующая цель – нефть

Европейская комиссия не останавливается на достигнутом. Уже объявлено, что в начале 2026 года будет предложено аналогичное законодательство по постепенному прекращению импорта российской нефти, которое должно окончательно перекрыть поток нефтегазовых доходов в бюджет РФ.

Напомним, в начале декабря представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о полном прекращении импорта российского природного газа к 2027 году.

Автор:
Татьяна Бессараб
