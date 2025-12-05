Запланована подія 2

"Даже когда наступит мир": Европа не вернется к импорту российского газа

Страны ЕС не вернутся к импорту российского газа / Shutterstock

Даже после прекращения войны в Украине ЕС не вернется к российской энергетике. Это решение является фундаментальным для обеспечения энергетической безопасности континента. Страны-блока приняли соглашение, согласно которому они больше не будут покупать российские газ и нефть, вне зависимости от политической ситуации.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен в интервью Euronews.

"Даже когда наступит мир, мы больше не будем покупать российский газ. Наше соглашение будет действовать даже после достижения мирного соглашения между Россией и Украиной", – сказал Йоргенсен, отмечая уроки, полученные после всплеска цен на газ в 2022 году. Он добавил: "Мы никогда больше не должны повторять ошибку, став зависимым от российского газа."

Запрет на российский газ

Законодательный документ о запрете был принят в соответствии с торговой процедурой, а не в рамках санкций, из-за отсутствия единодушия среди всех 27 государств-членов. Внедрение будет происходить постепенно, чтобы не иметь негативных последствий. Конечная цель состоит в том, что до конца 2027 года в блок больше не должен поступать российский СПГ или трубопроводный газ.

Для краткосрочных контрактов на поставки, заключенные до 17 июня, запрет будет применяться с 25 апреля 2026 для СПГ и с 17 июня 2026 для трубопроводного газа. Долгосрочные контракты на импорт СПГ будут действовать до 1 января 2027 года. Для долгосрочных контрактов на импорт газа трубопроводным транспортом запрет вступит в силу 30 сентября 2027 г., однако, в зависимости от уровня заполнения хранилищ в государствах-членах, запрет можно перенести до 1 ноября 2027 года.

Датский комиссар выразил сожаление по поводу реакции Венгрии и Словакии, заявивших, что обжалуют предложение Европейской Комиссии, подчеркнув необходимость "стоять вместе бок о бок против Путина, чтобы помочь нашим друзьям в Украине". Комиссия готова помочь всем государствам-членам, находящимся под угрозой перебоев со снабжением.

По словам европейского политика, закон о запрещении российской нефти уже разрабатывается в ЕС и будет представлен в ближайшее время.

Напомним, в начале декабря представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о полном прекращении импорта российского природного газа до 2027 года .

Автор:
Татьяна Ковальчук