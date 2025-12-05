"Навіть коли настане мир": Європа не повернеться до імпорту російського газу

Навіть після припинення війни в Україні, ЄС не повернеться до російської енергетики. Це рішення є фундаментальним для забезпечення енергетичної безпеки континенту. Країни-блоку прийняли угоду, згідно з якою вони більше не купуватимуть російські газ та нафту, незалежно від політичної ситуації.

Як пише Delo.ua, про це заявив єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен в інтерв'ю Euronews.

"Навіть коли настане мир, ми більше не купуватимемо російський газ. Наша угода діятиме навіть після досягнення мирної угоди між Росією та Україною", – сказав Йоргенсен, наголошуючи на уроках, отриманих після сплеску цін на газ у 2022 році. Він додав: "Ми ніколи більше не повинні повторювати помилку, ставши залежними від російського газу."

Заборона на російський газ

Законодавчий документ про заборону був прийнятий відповідно до торговельної процедури, а не в рамках санкцій, через відсутність одностайності серед усіх 27 держав-членів. Впровадження відбуватиметься поступово, щоб не мати негативних наслідків. Кінцева мета полягає в тому, що до кінця 2027 року до блоку більше не повинен надходити російський СПГ або трубопровідний газ.

Для короткострокових контрактів на постачання, укладених до 17 червня, заборона застосовуватиметься з 25 квітня 2026 року для СПГ та з 17 червня 2026 року для трубопровідного газу. Довгострокові контракти на імпорт СПГ будуть діяти до 1 січня 2027 року. Для довгострокових контрактів на імпорт газу трубопровідним транспортом заборона набуде чинності 30 вересня 2027 року, однак, залежно від рівня заповнення сховищ у державах-членах, заборону можна перенести до 1 листопада 2027 року.

Датський комісар висловив жаль з приводу реакції Угорщини та Словаччини, які заявили, що оскаржать пропозицію Європейської Комісії, підкресливши необхідність "стояти разом пліч-о-пліч проти Путіна, щоб допомогти нашим друзям в Україні". Комісія готова допомогти всім державам-членам, які перебувають під загрозою перебоїв з постачанням.

За словами європейського політика, закон про заборону російської нафти вже розробляється в ЄС і буде представлений найближчим часом.

Нагадаємо, на початку грудня представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої угоди про повне припинення імпорту російського природного газу до 2027 року.