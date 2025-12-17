Запланована подія 2

Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до 2027 року

газ
Європарламент проголосував за заборону російського газу / Depositphotos

У середу, 17 грудня, Європарламент підтримав стратегію ЄС щодо поетапного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Це стало останнім важливим кроком перед офіційним затвердженням заборони на законодавчому рівні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Зазначається, що 500 законодавців проголосували "за", 120 – "проти", а 32 – "утрималися". Заборона все ще потребує офіційного схвалення міністрів ЄС, яке очікується на початку наступного року. Офіційні особи очікують, що країни схвалять угоду без змін.

Терміни та графік відмови

Згідно з погодженим планом, ЄС діятиме поетапно:

  1. Кінець 2026 року — повне припинення імпорту російського зрідженого природного газу (LNG).
  2. Кінець вересня 2027 року — остаточна зупинка постачань трубопровідного газу.

Європа вже пройшла значний шлях у диверсифікації постачань. Якщо до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році частка РФ в імпорті газу до ЄС складала 45%, то станом на жовтень 2025 року вона впала до 12%.

Попри це, такі країни як Угорщина, Франція та Бельгія все ще продовжують отримувати певні обсяги російського палива.

Наступна ціль — нафта

Європейська комісія не зупиняється на досягнутому. Вже оголошено, що на початку 2026 року буде запропоновано аналогічне законодавство щодо поступового припинення імпорту російської нафти, що має остаточно перекрити потік нафтогазових доходів до бюджету РФ.

Нагадаємо, на початку грудня представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої угоди про повне припинення імпорту російського природного газу до 2027 року.

Автор:
Тетяна Бесараб
