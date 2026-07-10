Европарламент подверг критике строительство ветровых электростанций на высокогорье Карпат

Европейский парламент в резолюции о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС выразил обеспокоенность планами строительства ветровых электростанций на высокогорье Карпат. Депутаты призвали развивать ветроэнергетику вне природоохранных территорий, в частности отказаться от реализации проектов в районе горной долины Руна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Строительство ВЭС в Карпатах

В документе евродепутаты подчеркивают, что ветровая энергетика является более безопасной и более устойчивой альтернативой ископаемому топливу, однако призывают Украину развивать это направление вне природоохранных территорий. В резолюции также отмечается, что развитие возобновляемой энергетики и сохранение природного наследия не должны противоречить друг другу, ведь для размещения энергетической инфраструктуры существуют другие территории, которые не содержат уникальных природных поселков и подснежников и уже имеют необходимую транспортную инфраструктуру.

Резолюцию Европарламент принял по результатам оценки отчета Европейской комиссии о прогрессе Украины в рамках пакета расширения ЕС за 2025 год.

Сторонники защиты Карпат не выступают против развития ветроэнергетики, однако считают недопустимым размещение турбин в высокогорных природоохранных районах из-за рисков для экосистем, в частности, необходимость вырубки лесов для строительства дорог и доставки оборудования.

Напомним, в 2025 году на горной долине Руна в высокогорной части Карпат начали подготовительные работы по строительству ветровой электростанции. На территории появились фундаменты для будущих ветровых турбин. Работы выполняет компания "Ветряные парки Украины".

Напомним, в Житомирской области стартовали общественные обсуждения строительства ветряного парка "Емильчино" с мощностью до 15 МВт. Новая ВЭС будет ежегодно производить до 46 ГВтч энергии.