Європарламент розкритикував будівництво вітрових електростанцій на високогір'ї Карпат

Європейський парламент у резолюції щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС висловив занепокоєння планами будівництва вітрових електростанцій на високогір'ї Карпат. Депутати закликали розвивати вітроенергетику поза межами природоохоронних територій, зокрема відмовитися від реалізації проєктів у районі полонини Руна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Будівництво ВЕС у Карпатах

У документі євродепутати наголошують, що вітрова енергетика є безпечнішою та більш сталою альтернативою викопному паливу, однак закликають Україну розвивати цей напрям поза межами природоохоронних територій. У резолюції також зазначається, що розвиток відновлюваної енергетики та збереження природної спадщини не повинні суперечити одне одному, адже для розміщення енергетичної інфраструктури існують інші території, які не містять унікальних природних оселищ і пралісів та вже мають необхідну транспортну інфраструктуру.

Резолюцію Європарламент ухвалив за результатами оцінки звіту Європейської комісії про прогрес України в межах пакета розширення ЄС за 2025 рік.

Зазаначається, що прихильники захисту Карпат не виступають проти розвитку вітроенергетики, однак вважають неприпустимим розміщення турбін у високогірних природоохоронних районах через ризики для екосистем, зокрема необхідність вирубки лісів для будівництва доріг і доставки обладнання.

Нагадаємо, у 2025 році на полонині Руна у високогірній частині Карпат розпочали підготовчі роботи до будівництва вітрової електростанції. На території з’явилися фундаменти для майбутніх вітрових турбін. Роботи виконує компанія "Вітряні парки України".

Нагадаємо, у Житомирській області стартували громадські обговорення будівництва вітряного парку "Ємільчине" з потужністю до 15 МВт. Нова ВЕС щорічно вироблятиме до 46 ГВт·год енергії.