Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,38

--0,12

Наличный курс:

USD

41,31

41,22

EUR

48,85

48,70

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фармгигант AstraZeneca инвестирует $555 миллионов в CRISPR-технологию с элементами искусственного интеллекта

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca заключила сделку на $555 миллионов с калифорнийским биотех-стартапом Algen Biotechnologies. Цель партнерства – объединить CRISPR-редактирование генов и искусственный интеллект (ИИ), чтобы создавать новые терапии для лечения сложных болезней.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Согласно условиям, AstraZeneca получает исключительные права на разработку и коммерциализацию лекарств, основанных на технологии Algen.

🧬 Что такое CRISPR-технология:

CRISPR ( Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats ) – это революционная разработка редактирования генов, позволяющая "вырезать" либо "исправлять" конкретные участки ДНК. Ее сравнивают с функцией "редактирования текста" в живых клетках: можно убрать болезнетворную мутацию или добавить новый ген, который поможет организму бороться с болезнью. За открытие этой технологии ученые Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье получили Нобелевскую премию.

💡 Как здесь работает искусственный интеллект

Algen Biotechnologies создала собственную ИИ-платформу AlgenBrain, которая анализирует огромные объемы данных о поведении клеток, сигнальных путях, мутациях и экспрессии генов. ИИ помогает найти какие именно гены нужно изменить, чтобы остановить развитие болезни.

Вместо того, чтобы годами проводить лабораторные эксперименты, ИИ моделирует тысячи возможных сценариев и предлагает самые перспективные — ускоряя процесс открытия нового лекарства в десятки раз.

Еще одна ключевая технология компании – AlgenCRISPR, обеспечивающая точное редактирование нужных генов на клеточном уровне. В сочетании эти платформы создают "умную биологическую систему", которая может самостоятельно обнаруживать мишени для терапии.

Фото 2 — Фармгигант AstraZeneca инвестирует $555 миллионов в CRISPR-технологию с элементами искусственного интеллекта
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

🧠 Кто стоит за Algen

Компания Algen Biotechnologies основана в 2018 году в Сан-Франциско. Ее научный подход вырос из лаборатории Дженнифер Дудны – той же исследовательницы, которая открыла CRISPR. Один из основателей Algen Чун-Хао Хуанг (Chun-Hao Huang, PhD), соединивший генную инженерию с глубоким машинным обучением.

Миссия Algen ускорить создание интеллектуальных терапий в области онкологии, иммунологии и метаболических расстройств. Ее исследование пока на доклинической стадии, но партнерство с AstraZeneca дает шанс перевести разработки в фазу испытаний на людях.

🚀 Почему это важно

Это соглашение не просто о CRISPR. Она о синергии ИИ и биотехнологиях, где искусственный интеллект становится катализатором для открытий в медицине.

AstraZeneca делает ставку на будущее, где лекарство проектируется не экспериментальным путем, а посредством глубинного анализа данных. Такие партнерства формируют новую парадигму AI-driven drug discovery (открытие лекарств, управляемое ИИ).

  • Соглашение оценивается в 555 миллионов долларов, которые будут выплачиваться поэтапно — в зависимости от научных и регуляторных успехов.
  • Algen получит поддержку для масштабирования исследований и перехода к клиническим испытаниям.
  • AstraZeneca – доступ к breakthrough технологии, которая может изменить будущее медицины.
Автор:
Кейт Щеглова