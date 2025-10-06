Фармгигант AstraZeneca инвестирует $555 миллионов в CRISPR-технологию с элементами искусственного интеллекта

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca заключила сделку на $555 миллионов с калифорнийским биотех-стартапом Algen Biotechnologies. Цель партнерства – объединить CRISPR-редактирование генов и искусственный интеллект (ИИ), чтобы создавать новые терапии для лечения сложных болезней.

Согласно условиям, AstraZeneca получает исключительные права на разработку и коммерциализацию лекарств, основанных на технологии Algen.

🧬 Что такое CRISPR-технология:

CRISPR ( Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats ) – это революционная разработка редактирования генов, позволяющая "вырезать" либо "исправлять" конкретные участки ДНК. Ее сравнивают с функцией "редактирования текста" в живых клетках: можно убрать болезнетворную мутацию или добавить новый ген, который поможет организму бороться с болезнью. За открытие этой технологии ученые Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье получили Нобелевскую премию.

💡 Как здесь работает искусственный интеллект

Algen Biotechnologies создала собственную ИИ-платформу AlgenBrain, которая анализирует огромные объемы данных о поведении клеток, сигнальных путях, мутациях и экспрессии генов. ИИ помогает найти какие именно гены нужно изменить, чтобы остановить развитие болезни.

Вместо того, чтобы годами проводить лабораторные эксперименты, ИИ моделирует тысячи возможных сценариев и предлагает самые перспективные — ускоряя процесс открытия нового лекарства в десятки раз.

Еще одна ключевая технология компании – AlgenCRISPR, обеспечивающая точное редактирование нужных генов на клеточном уровне. В сочетании эти платформы создают "умную биологическую систему", которая может самостоятельно обнаруживать мишени для терапии.

🧠 Кто стоит за Algen

Компания Algen Biotechnologies основана в 2018 году в Сан-Франциско. Ее научный подход вырос из лаборатории Дженнифер Дудны – той же исследовательницы, которая открыла CRISPR. Один из основателей Algen – Чун-Хао Хуанг (Chun-Hao Huang, PhD), соединивший генную инженерию с глубоким машинным обучением.

Миссия Algen – ускорить создание интеллектуальных терапий в области онкологии, иммунологии и метаболических расстройств. Ее исследование пока на доклинической стадии, но партнерство с AstraZeneca дает шанс перевести разработки в фазу испытаний на людях.

🚀 Почему это важно

Это соглашение – не просто о CRISPR. Она о синергии ИИ и биотехнологиях, где искусственный интеллект становится катализатором для открытий в медицине.

AstraZeneca делает ставку на будущее, где лекарство проектируется не экспериментальным путем, а посредством глубинного анализа данных. Такие партнерства формируют новую парадигму – AI-driven drug discovery (открытие лекарств, управляемое ИИ).