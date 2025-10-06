Фармгігант AstraZeneca інвестує $555 мільйонів у CRISPR-технологію з елементами штучного інтелекту

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca уклав угоду на $555 мільйонів із каліфорнійським біотех-стартапом Algen Biotechnologies. Мета партнерства – об’єднати CRISPR-редагування генів і штучний інтелект (ШІ), щоб створювати нові терапії для лікування складних хвороб.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Згідно з умовами, AstraZeneca отримує виключні права на розробку та комерціалізацію ліків, що базуватимуться на технології Algen.

🧬 Що таке CRISPR-технологія:

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) – це революційна технологія редагування генів, що дозволяє "вирізати" або "виправляти" конкретні ділянки ДНК. Її порівнюють із функцією "редагування тексту" в живих клітинах: можна прибрати хвороботворну мутацію або додати новий ген, який допоможе організму боротися з хворобою. За відкриття цієї технології вчені Дженніфер Дудна і Еммануель Шарпантьє отримали Нобелівську премію.

💡 Як тут працює штучний інтелект

Algen Biotechnologies створила власну ШІ-платформу AlgenBrain, яка аналізує величезні обсяги даних про поведінку клітин, сигнальні шляхи, мутації та експресію генів. ШІ допомагає знайти, які саме гени потрібно змінити, щоб зупинити розвиток хвороби.

Замість того щоб роками проводити лабораторні експерименти, ШІ моделює тисячі можливих сценаріїв і пропонує найперспективніші — прискорюючи процес відкриття нових ліків у десятки разів.

Ще одна ключова технологія компанії – AlgenCRISPR, що забезпечує точне редагування потрібних генів на клітинному рівні. У поєднанні ці платформи створюють "розумну біологічну систему", яка може самостійно виявляти мішені для терапії.

Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

🧠 Хто стоїть за Algen

Компанію Algen Biotechnologies засновано у 2018 році в Сан-Франциско. Її науковий підхід виріс із лабораторії Дженніфер Дудни – тієї самої дослідниці, що відкрила CRISPR. Один із засновників Algen – Чун-Хао Хуанг (Chun-Hao Huang, PhD), який поєднав генну інженерію з глибоким машинним навчанням.

Місія Algen – прискорити створення інтелектуальних терапій у сферах онкології, імунології та метаболічних розладів. Її дослідження поки на доклінічній стадії, але партнерство з AstraZeneca дає шанс перевести розробки у фазу випробувань на людях.

🚀 Чому це важливо

Ця угода – не просто про CRISPR. Вона про синергію ШІ та біотехнологій, де штучний інтелект стає каталізатором для відкриттів у медицині.

AstraZeneca робить ставку на майбутнє, де ліки проектуються не експериментальним шляхом, а за допомогою глибинного аналізу даних. Такі партнерства формують нову парадигму – AI-driven drug discovery (відкриття ліків, кероване ШІ).