Opera запустила новий браузер Neon зі штучним інтелектом: ключові компоненти та ціна

30 версня компанія Opera офіційно запустила свій браузер Neon, орієнтований на штучний інтелект (ШІ). Ключові можливості Neon — це створення міні-додатків за допомогою AI-підказок і генерація повторюваних підказок завдяки інноваційній функції, яку розробники назвали "візитною карткою".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Techcrunch.

Компанія вперше анонсувала роботу над Neon ще у травні, але досі браузер функціонував у закритому режимі попереднього перегляду. Тепер він починає надсилати запрошення обраним користувачам. Користування браузером буде платним — 19,99 доларів на місяць.

"Ми створили Opera Neon для себе – і для всіх, хто активно використовує штучний інтелект у своєму повсякденному житті. Сьогодні ми вітаємо перших користувачів, які допоможуть нам сформувати майбутнє агентного перегляду", – зазначив Крістіан Колондра, виконавчий віцепрезидент Opera.

Функції Opera Neon

Браузер має кілька ключових компонентів:

звичайний чат-бот — стандартний інтерфейс для спілкування та отримання відповідей на запитання;

Neon Do (агентна функція), яка допомагає автоматизувати завдання. Наприклад, вона може підсумувати довгий блог Substack і автоматично опублікувати цей підсумок у каналі Slack. Завдяки контексту історії переглядів, Neon може отримувати деталі з відео YouTube, яке ви переглядали минулого тижня, або з допису, прочитаного вчора;

генерація коду — новий браузер Opera також може писати фрагменти коду, що особливо корисно для створення візуальних звітів з таблицями та діаграмами. Наразі невідомо, чи є можливість ділитися цими міні-додатками.

Функція "візитної картки" в Neon є аналогом "навичок" у Dia від Browser Company. Вона дозволяє створювати повторюваний запит (команду/програму). По суті, це IFTTT для AI-запитів. Можна комбінувати картки, наприклад, "витягнути деталі" та "таблиця порівняння", щоб створити новий запит для порівняння продуктів на різних вкладках. Користувачі можуть створювати власні картки або використовувати напрацювання спільноти.

Крім того, Opera Neon пропонує нову функцію організації вкладок — "завдання". Вона поєднує робочі області чатів та вкладок на основі ШІ, що схоже на комбінацію груп вкладок і функції робочих областей у Arc Browser.

Opera створила відео, де демонструє, як Neon може виконувати такі завдання, як замовлення продуктів. Проте, як показує досвід, демонстрації продуктів ШІ не завжди відображають реальні сценарії, тому цей новий браузер має довести свою ефективність у реальному житті.

Цим запуском Opera приєднується до зростаючої кількості компаній, які активно розробляють агентні браузери. Neon Opera тепер напряму конкурує з такими браузерами, як Comet та Dia від Perplexity. Водночас, великі технологічні гіганти, як-от Google та Microsoft, також активно впроваджують функції на базі ШІ у свої браузери. На відміну від більшості конкурентів, Opera позиціонує Neon як преміальний продукт для досвідчених користувачів завдяки його щомісячній підписці.

Нагадаємо, Chrome отримав масштабне оновлення з інтеграцією технологій Google ШІ. Тепер браузер допомагає користувачам виконувати завдання швидше, робить інформацію зрозумілішою та підвищує безпеку під час роботи в Інтернеті.