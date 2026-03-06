Фармкомпания "ИнтерХим" построит в Одесской области собственную ветровую электростанцию мощностью 4,5 МВт

Фармацевтическое предприятие "ИнтерХим" планирует установить ветровую электростанцию (ВЭС) мощностью 4,5 МВт. Объект планируется разместить в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Соответствующие данные о плановой деятельности компании уже обнародованы в официальном Реестре оценки влияния на окружающую среду (ОВД).

Главная цель проекта – компенсация затрат электрической энергии, необходимой для работы производственных линий компании.

Предварительно проект предполагает использование одной ветровой турбины. Выбрана модель датского производителя Vestas V163-4,5 МВт 50/60 Гц. Это оборудование имеет номинальную мощность в 4,5 МВт и предназначено для работы в условиях средних и низких ветров.

Об "ИнтерХим"

"ИнтерХим" - фармацевтическое предприятие Украины. Специализируется на производстве жестких лекарственных форм: таблетки, капсулы и саше. Основную часть производства компании составляют оригинальные препараты: "Феназепам", "Амиксин", "Гидазепам" и "Левана". Эти препараты разработаны в сотрудничестве Физико-химического института имени А. В. Богатского НАН Украины, Одесского университета имени Мечникова.

Фармкомпания является официальным партнером и эксклюзивным представителем в Украине компании MEGGLE (Германия) – производителя вспомогательных веществ для фармацевтической и пищевой промышленности.

По данным YouControl, конечными бенефициарными владельцами ОДО "ИнтерХим" указаны Анатолий Редер и Дмитрий Погизун.

" ИнтерХим" вошел в перечень ТОП 100 частных налогоплательщиков в Украине по результатам исследования Delo.ua.