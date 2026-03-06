- Категорія
Фармкомпанія "ІнтерХім" побудує на Одещині власну вітрову електростанцію потужністю 4,5 МВт
Фармацевтичне підприємство "ІнтерХім" планує встановити вітрову електростанцію (ВЕС) потужністю 4,5 МВт. Об’єкт планують розмістити в Одеській області.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.
Зазначається, що відповідні дані про планову діяльність компанії вже оприлюднені в офіційному Реєстрі оцінки впливу на довкілля (ОВД).
Головна мета проєкту — компенсація витрат електричної енергії, необхідної для роботи виробничих ліній компанії.
Попередньо проєкт передбачає використання однієї вітрової турбіни. Обрано модель датського виробника Vestas V163-4,5 МВт 50/60 Гц. Це обладнання має номінальну потужність 4,5 МВт та призначене для роботи в умовах середніх і низьких вітрів.
Про "ІнтерХім"
"ІнтерХім" — фармацевтичне підприємство України. Спеціалізується на виробництві твердих лікарських форм: таблетки, капсули і саше. Основну частину виробництва компанії складають оригінальні препарати: "Феназепам", «Аміксин», "Гідазепам" і "Левана". Ці препарати були розроблені у співпраці Фізико-хімічного інституту імені О. В. Богатського НАН України, Одеського університету імені Мечнікова.
Фармкомпанія є офіційним партнером і ексклюзивним представником в Україні компанії MEGGLE (Німеччина) — виробника допоміжних речовин для фармацевтичної і харчової промисловості.
За даними YouControl, кінцевими бенефіціарними власниками ТДВ "ІнтерХім" зазначені Анатолій Редер та Дмитро Погізун.
"ІнтерХім" увійшов до переліку ТОП 100 приватних платників податків в Україні за результатами дослідження Delo.ua.