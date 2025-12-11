Запланована подія 2

Федеральная резервная система США снизила ставку в третий раз, но прогнозирует только одно сокращение в 2026 году

ФРС
ФРС снизила ставку / Depositphotos

Федеральная резервная система США в среду третий раз подряд снизила ключевую процентную ставку, однако сохранила прогноз только на одно дальнейшее снижение в 2026 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) проголосовал за снижение базовой ставки федеральных фондов на четверть пункта до диапазона 3,5%-3,75%. Этот результат стал первым случаем с 2019 года, когда три чиновника голосовали против политического решения.

Заявление главы ФРС

Глава Джером Пауэлл заявил, что ФРС уже сделала достаточно для поддержки экономики и борьбы с угрозой занятости, в то же время оставляя ставки достаточно высокими, чтобы продолжать оказывать давление на цены.

Он отметил, что дальнейшая нормализация политики должна помочь стабилизировать рынок труда и позволит инфляции восстановить тенденцию снижения до целевых 2%.

В то же время FOMC несколько изменил формулировку своего заявления, вернувшись к формулам, свидетельствующим о большей неопределенности относительно сроков последующей корректировки ставок.

Новые прогнозы

Разногласия в голосовании (двое выступали за неизменные ставки, а один — за большее снижение) подчеркивают споры среди политиков по поводу главной угрозы: слабость рынка труда или устойчивая инфляция.

Новые экономические прогнозы ФРС остаются разделенными: семь чиновников выступают за сохранение ставок неизменными в течение всего 2026 года, тогда как восемь поддерживают по меньшей мере два понижения.

Официальные лица повысили свой средний прогноз роста ВВП в 2026 году до 2,3% (с 1,8% в сентябре) и предполагают снижение инфляции до 2,4% в следующем году. На фоне решения индекс S&P 500 закрылся на 0,7% выше.

Напомним, в прошлом году после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов, это оказало значительное влияние на глобальные рынки, реакция которых была стремительной и широкомасштабной.

Автор:
Татьяна Бессараб