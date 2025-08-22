Фондовые рынки США взлетели после намека главы ФРС на сентябрьское снижение учетной ставки

Основные индексы фондового рынка США завершили пятницу с заметным ростом после выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Его слова о возможном снижении учетной ставки в сентябре подтолкнули рынок к новым рекордам.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Пауэлл отметил, что решение ФРС будет зависеть от данных об инфляции и занятости, которые станут доступны к заседанию 16-17 сентября. Несмотря на осторожность, его речь имела выразительный "голубиный" тон и рынок расценил ее как сигнал о скором понижении ставки.

Вероятность понижения уже оценивается трейдерами почти в 90% против 75% до его выступления.

На этом фоне индекс Dow Jones вырос на 2,02% до исторического максимума в 45 688,25 пункта, S&P 500 поднялся на 1,63% до 6 473,70 пункта, а Nasdaq прибавил 1,96% и достиг 21 513,72. Это стало самым большим однодневным ростом для S&P 500 с мая.

Положительную динамику показали десять из одиннадцати секторов индекса, в том числе потребительский и промышленный. Акции Tesla подорожали на 4,7%, а индекс полупроводников Филадельфийской биржи подскочил на 3,3%. Russell 2000 прибавил 3,9%, достигнув максимума с начала года.

Фондовый рынок США продолжает восстанавливаться после падения весной на фоне новых тарифов, объявленных президентом Дональдом Трампом. Оптимизм по корпоративным прибылям, торговым переговорам и ожидаемому смягчению монетарной политики стал главным драйвером роста.

Впрочем, не все компании показали положительные результаты: Intuit снизилась на 4,4% после прогноза более слабых доходов, а Workday потеряла 3,6% из-за более низких ожиданий.

В целом количество компаний, чьи акции росли, в несколько раз превысило число снижавшихся. Индекс S&P 500 зафиксировал 30 новых годовых максимумов, а Nasdaq – 138.

Напомним, в прошлом году после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижение базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов, что оказало значительное влияние на глобальные рынки, реакция которых была стремительной и широкомасштабной.