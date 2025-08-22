Фондові ринки США злетіли після натяку голови ФРС на вересневе зниження облікової ставки

Основні індекси фондового ринку США завершили п’ятницю з помітним зростанням після виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул. Його слова про можливе зниження облікової ставки у вересні підштовхнули ринок до нових рекордів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Пауелл зазначив, що рішення ФРС залежатиме від даних про інфляцію та зайнятість, які стануть доступними до засідання 16-17 вересня. Попри обережність, його промова мала виразний "голубиний" тон і ринок розцінив її як сигнал про швидке зниження ставки.

Ймовірність зниження вже оцінюється трейдерами майже у 90% проти 75% до його виступу.

На цьому фоні індекс Dow Jones зріс на 2,02% до історичного максимуму у 45 688,25 пункту, S&P 500 піднявся на 1,63% до 6 473,70 пункту, а Nasdaq додав 1,96% і сягнув 21 513,72. Це стало найбільшим одноденним зростанням для S&P 500 з травня.

Позитивну динаміку показали десять із одинадцяти секторів індексу, зокрема споживчий і промисловий. Акції Tesla подорожчали на 4,7%, а індекс напівпровідників Філадельфійської біржі підскочив на 3,3%. Russell 2000 додав 3,9%, досягнувши максимуму з початку року.

Фондовий ринок США продовжує відновлюватися після падіння навесні на тлі нових тарифів, оголошених президентом Дональдом Трампом. Оптимізм щодо корпоративних прибутків, торговельних переговорів та очікуваного пом’якшення монетарної політики став головним драйвером зростання.

Втім, не всі компанії показали позитивні результати: Intuit знизилася на 4,4% після прогнозу слабших доходів, а Workday втратила 3,6% через нижчі очікування.

Загалом кількість компаній, чиї акції зростали, у кілька разів перевищила кількість тих, що знижувалися. Індекс S&P 500 зафіксував 30 нових річних максимумів, а Nasdaq – 138.

Нагадаємо, торік після того, як Федеральна резервна система (ФРС) США оголосила про зниження базової відсоткової ставки на 50 базисних пунктів, це спричинило значний вплив на глобальні ринки, реакція яких була стрімкою та широкомасштабною.