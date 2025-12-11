Федеральна резервна система США знизила ставку втретє поспіль, але прогнозує лише одне скорочення у 2026 році

Федеральна резервна система США у середу втретє поспіль знизила ключову процентну ставку, проте зберегла прогноз лише на одне подальше зниження у 2026 році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Федеральний комітет з відкритого ринку (FOMC) проголосував за зниження базової ставки федеральних фондів на чверть пункту, до діапазону 3,5%-3,75%. Цей результат став першим випадком з 2019 року, коли троє чиновників голосували проти політичного рішення.

Заява голови ФРС

Голова Джером Пауелл заявив, ФРС вже зробила достатньо для підтримки економіки та боротьби із загрозою зайнятості, водночас залишаючи ставки достатньо високими, щоб продовжувати чинити тиск на ціни.

Він зазначив, що подальша нормалізація політики має допомогти стабілізувати ринок праці та дозволить інфляції відновити тенденцію до зниження до цільових 2%.

Водночас FOMC дещо змінив формулювання своєї заяви, повернувшись до формул, які свідчать про більшу невизначеність щодо термінів наступного коригування ставок.

Нові прогнози

Розбіжності у голосуванні (двоє виступали за незмінні ставки, а один — за більше зниження) підкреслюють суперечки серед політиків щодо головної загрози: слабкість ринку праці чи стійка інфляція.

Нові економічні прогнози ФРС залишаються розділеними: сім чиновників виступають за збереження ставок незмінними протягом усього 2026 року, тоді як вісім підтримують щонайменше два зниження.

Офіційні особи підвищили свій середній прогноз зростання ВВП у 2026 році до 2,3% (з 1,8% у вересні) та передбачають зниження інфляції до 2,4% наступного року. На тлі рішення індекс S&P 500 закрився на 0,7% вище.

Нагадаємо, торік після того, як Федеральна резервна система (ФРС) США оголосила прозниження базової відсоткової ставки на 50 базисних пунктів, це спричинило значний вплив на глобальні ринки, реакція яких була стрімкою та широкомасштабною.