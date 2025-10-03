Фермеры потеряли до 50% ягодного урожая в Украине в 2025 году

Сезон ягод в Украине в 2025 году стал одной из самых тяжелых: из-за заморозков, града и других погодных рисков фермеры потеряли около 50% урожая. Больше всего пострадали Киевщина и Волынь, где потери достигли 70–90%, в то время как в западных регионах часть ягод удалось сохранить.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение AgoTimes.

Ягодный год в Украине

Наибольшие потери урожая ягод в 2025 году понесли фермеры Бориспольского района Киевщины. Там зимой вымерзло около 70% плантаций голубики, а остальную часть уничтожил июльский град. На Волыни ситуация оказалась еще хуже — заморозки повредили 80–90% насаждений, в том числе погибли даже дикие черники в лесах. Во Львовской области холод уничтожил примерно пятую часть ягодных полей, однако горные плантации спасли часть урожая. В Ивано-Франковской и Закарпатье потери были относительно незначительными и не превысили 15%.

В Днепропетровской области весенние заморозки до -7°C уничтожили до 30% урожая земляники, а малина отстала в развитии, поэтому фермеры собрали только половину среднеспелых сортов. В Черкасской области же ягодный сезон прошел почти без потерь.

Несмотря на сложные погодные условия, рынок отреагировал повышением цен: в 2025 году ягоды стоили дороже всего за последние пять лет, а стоимость оставалась стабильной до завершения сезона.

Напомним, ранее производители органической голубики в Украине заявили, что сезон-2025 оказался провальным по цене. Несмотря на премиальное качество, ягода продается на уровне прошлого года, а экспорт усложнен малыми объемами партий.