Украинские производители назвали нынешний сезон голубики провальным по цене

Производители органической голубики в Украине заявили, что сезон-2025 оказался провальным по цене. Несмотря на премиальное качество, ягода продается на уровне прошлого года, а экспорт усложнен малыми объемами партий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой EastFruit.

"Что касается цены, то в этом сезоне она слишком непонятна: все виды ягод достаточно подорожали, кроме голубики. Благо, местные рынки и наши трейдеры нормально покупают у нас продукцию благодаря ее премиальному качеству. Возможно, наша ягода уже представлена ​​в других сетях, просто не под нашим брендом"

По его словам, компания сейчас работает над формированием экспортных партий органической голубики, однако собственные объемы пока недостаточны для европейских трейдеров.

"Наши собственные объемы пока не интересны европейскому трейдеру. Надо набрать хотя бы партию объемом 14-16 тонн в пределах нескольких дней, которые мы не можем выполнить, - добавил он.

Добавим, цены на голубику в Украине в начале августа снизились в среднем на 33%, несмотря на сокращение урожая. Причина – пик сбора урожая и поступление на рынок ягод низшего качества, которые нужно быстро реализовывать.