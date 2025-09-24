Запланована подія 2

Українські виробники назвали цьогорічний сезон лохини провальним за ціною

лохина
Ціни на лохину в Україні падають / Depositphotos

Виробники органічної лохини в Україні заявили, що сезон-2025 виявився провальним за ціною. Попри преміальну якість, ягода продається на рівні минулого року, а експорт ускладнений малими обсягами партій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням EastFruit.

"Щодо ціни, то цього сезону вона надто незрозуміла: всі види ягід досить подорожчали, окрім лохини. Благо, місцеві ринки та наші трейдери нормально купують у нас продукцію завдяки її преміальній якості. Можливо, наша ягода вже представлена ​​в інших мережах, просто не під нашим брендом", – пояснив директор ТОВ "Органічний Сад" Богдан Боднар.

За його словами, компанія зараз працює над формуванням експортних партій органічної лохини, однак власні обсяги поки що недостатні для європейських трейдерів.

"Наші власні обсяги поки що не цікаві європейському трейдеру. Треба набрати хоча б партію обсягом 14–16 тонн у межах кількох днів, що нині ми не можемо виконати, – додав він.

Додамо, ціни на лохину в Україні на початку серпня знизилися в середньому на 33%, попри скорочення врожаю. Причина — пік збору врожаю та надходження на ринок ягід нижчої якості, які потрібно швидко реалізовувати.

Автор:
Тетяна Гойденко