Фермеры Херсона собирают первые арбузы: за сколько продают

В Херсонской области фермеры приступили к сбору арбузов. Сезон стартовал примерно на месяц позже из-за прохладной погоды, а работы продолжаются в условиях рисков безопасности вблизи линии фронта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на AgroTimes.

По данным издания, фермер Дмитрий Ильяш в этом году почти вдвое увеличил площади под бахчевыми культурами — с 5 до 9 гектаров. Арбузы выращивают с использованием капельного орошения.

Из-за затяжной прохлады созревание урожая задержалось. В то же время, хозяйство уже отгружает продукцию покупателям из разных областей Украины.

Арбузы продают прямо с поля по 10 грн за килограмм. Для реализации плоды отбирают весом от 5 кг.

Основными покупателями являются оптовики, которые самостоятельно приезжают в хозяйство, а затем доставляют арбузы в разные регионы страны.

Кроме стандартных сортов на отдельных площадях выращивают крупноплодные гибриды. Их вес достигает 15-17 кг.

По словам агрария, своевременный сбор важен для сохранения качества и товарного вида арбузов. Если плоды остаются на поле слишком долго, то они теряют потребительские свойства. После сбора арбузы могут реализовываться в торговой сети до трех недель.

Всего в 2026 году аграрии Херсонской области засеяли бахчевыми культурами около 1,5 тыс. гектаров.

По состоянию на 24 июля 2026 года в Украинецены на фрукты и ягоды держатся на высоком уровне. Черешня незначительно подешевела. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.