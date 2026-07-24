Фермери Херсонщини збирають перші кавуни: за скільки продають

У Херсонській області фермери розпочали збирання кавунів. Сезон стартував приблизно на місяць пізніше через прохолодну погоду, а роботи тривають в умовах безпекових ризиків поблизу лінії фронту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на AgroTimes.

За даними видання, фермер Дмитро Ілляш цього року майже вдвічі збільшив площі під баштанними культурами — з 5 до 9 гектарів. Кавуни вирощують із використанням краплинного зрошення.

Через затяжну прохолоду дозрівання врожаю затрималося. Водночас господарство вже відвантажує продукцію покупцям з різних областей України.

Кавуни продають безпосередньо з поля по 10 грн за кілограм. Для реалізації відбирають плоди вагою від 5 кг.

Основними покупцями є оптовики, які самостійно приїжджають у господарство, а потім доставляють кавуни до різних регіонів країни.

Окрім стандартних сортів, на окремих площах вирощують великоплідні гібриди. Їхня вага сягає 15-17 кг.

За словами аграрія, своєчасний збір важливий для збереження якості та товарного вигляду кавунів. Якщо плоди залишаються на полі надто довго, вони втрачають споживчі властивості. Після збору кавуни можуть реалізовуватися в торговельній мережі ще до трьох тижнів.

Загалом у 2026 році аграрії Херсонської області засіяли баштанними культурами близько 1,5 тис. гектарів.

Додамо, станом на 24 липня 2026 року в Україні ціни на фрукти і ягоди тримаються на високому рівні. Черешня незначно подешевшала. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.