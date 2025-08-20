ФГИ объявил приватизацию 93% "Евротрубпласт", конфискованного у Гориловского

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию государственную долю в ООО "Торговый дом "Евротрубпласт", которая составляет 93%. Комплексная продажа состоится по процедуре Прозорро. Продажи, что гарантирует прозрачность и равные возможности для всех участников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Прозорро.Продажи.

"Евротрубпласт" является объектом приватизации, выставившего на продажу Фонд государственного имущества Украины. Государственная доля в уставном капитале общества составляет 93 процента или 54,25 миллиона гривен.

Общий уставный капитал предприятия составляет 58,33 миллиона гривен. Юридический адрес компании зарегистрирован в городе Калуш Ивано-Франковской области по улице Промышленной, 7.

Стартовая цена пакета акций без учета НДС составляет 54 миллиона 246 тысяч 714 гривен. Для участия в аукционе покупатели должны уплатить гарантийный взнос в размере 10 млн. 849 тыс. 342 грн. 80 копеек, а также регистрационный взнос в сумме 1600 грн.

Минимальный шаг повышения цены во время торгов определен на уровне 542 тысячи 467 гривен 14 копеек. Формат аукциона подразумевает английскую модель с возможностью дальнейшего перехода на голландский вариант, при котором стартовая цена может снижаться до 50 процентов.

Первый аукцион намечен на 16 сентября 2025 года. Если он не состоится из-за отсутствия покупателей, будет применен голландский механизм продаж с поэтапным снижением цены. В таком случае стоимость объекта может снизиться до 27,12 миллиона гривен.

Отметим, что эти активы принадлежат группе "Полипластик", которую контролирует бизнесмен Мирон Гориловский, участвовала в реализации проектов на временно оккупированном полуострове. В частности, предприятие снабжало трубами для строительства Керченского моста, где они использовались при обустройстве волнорезов, а также для возведения водозабора на востоке Крыма.

Речь идет о водопроводе протяженностью 65 километров, которым обеспечивали водоснабжение Феодосии, Керчи и Ленинского района через Северокрымский канал. Все эти работы проводились без согласования с Украиной и с нарушением международных санкций.

Напомним, в сентябре прошлого года ВАКС конфисковал в собственность государства корпоративные права на украинские предприятия, принадлежавшие группе "Полипластик", среди которых "Евротрубпласт", "Калушский трубный завод", "Рубежанский трубный завод", "Полимертепло-Украина", "Украинская полимерная группа", "Кордфлекс".