ФДМУ оголосив приватизацію 93 % "Євротрубпласт", конфіскованого у Горіловського

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизацію державну частку в ТОВ "Торговий дім "Євротрубпласт", яка складає 93%. Комплексний продаж відбудеться за процедурою Прозорро.Продажі що гарантує прозорість і рівні можливості для всіх учасників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Прозорро.Продажі.

"Євротрубпласт" є об’єктом приватизації, який виставив на продаж Фонд державного майна України. Державна частка у статутному капіталі товариства становить 93 відсотки, або 54,25 мільйона гривень.

Загальний статутний капітал підприємства дорівнює 58,33 мільйона гривень. Юридична адреса компанії зареєстрована у місті Калуш Івано-Франківської області на вулиці Промисловій, 7.

Стартова ціна пакета акцій без урахування ПДВ становить 54 мільйони 246 тисяч 714 гривень. Для участі в аукціоні покупці повинні сплатити гарантійний внесок у розмірі 10 мільйонів 849 тисяч 342 гривні 80 копійок, а також реєстраційний внесок у сумі 1600 гривень.

Мінімальний крок підвищення ціни під час торгів визначено на рівні 542 тисяч 467 гривень 14 копійок. Формат аукціону передбачає англійську модель із можливістю подальшого переходу на голландський варіант, у якому стартова ціна може знижуватися до 50 відсотків.

Перший аукціон заплановано на 16 вересня 2025 року. Якщо він не відбудеться через відсутність покупців, буде застосовано голландський механізм продажу з поетапним зниженням ціни. У такому випадку вартість об’єкта може зменшитися до 27,12 мільйона гривень.

Зазначимо, що ці активи належать до групи "Поліпластик", яку контролює бізнесмен Мирон Горіловський, брала участь у реалізації проєктів на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, підприємство постачало труби для будівництва Керченського мосту, де вони використовувалися при облаштуванні хвилерізів, а також для зведення водозабору на сході Криму.

Йдеться про водогін протяжністю 65 кілометрів, яким забезпечували водопостачання Феодосії, Керчі та Ленінського району через Північнокримський канал. Усі ці роботи проводилися без погодження з Україною та з порушенням міжнародних санкцій.

Нагадаємо, у вересні минулого року ВАКС конфіскував у власність держави корпоративні права на українські підприємства, що належали групі "Поліпластик", серед яких "Євротрубпласт", "Калушський трубний завод", "Рубіжанський трубний завод", "Полімертепло–Україна", "Українська полімерна група", "Кордфлекс".