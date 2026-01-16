Финансирование энергетических проектов бизнеса и населения составило 35,3 млрд грн

Банки продолжают активно финансировать энергетические проекты бизнеса и населения, поддерживая возобновление энергетической инфраструктуры Украины после масштабных атак России.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.

По данным опроса банков, с 1 июня 2024 года по 1 января 2026 года в рамках меморандума о готовности финансировать восстановление энергетики было выдано финансирование в 21 области страны на сумму 35,3 млрд грн.

За этот период предоставлено более 2,7 тысяч кредитов бизнесу на 32,9 млрд грн и более 14 тысяч кредитов населению на 2,4 млрд грн. В то же время, проекты бизнеса, направленные на строительство генерации в энергетике, обеспечили мощность 1,342 ГВт, а проекты по хранению энергии и генерации тепла — 543 МВт.

По состоянию на 1 января 2026 года валовой портфель "энергетических" кредитов юридических лиц составил 23,4 млрд грн, физических лиц - 1,9 млрд грн.

Энергетическая отрасль признана одной из приоритетных в рамках стратегии развития кредитования, разработанной Национальным банком Украины совместно с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Министерством финансов.

Для стимулирования финансирования пересмотрены требования к оценке банками кредитных рисков и повышены коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования как залога.

Банки подтвердили готовность и дальше поддерживать проекты бизнеса и населения, направленные на восстановление энергетической независимости Украины.

Добавим, кабмин внес изменения в программу государственной поддержки для физических лиц, устанавливающих в своих домохозяйствах генерирующие установки, производящие электроэнергию из альтернативных источников, таких как солнечные и ветровые электростанции.