30% компенсації: уряд змінив механізм надання кредитів на домашні сонячні і вітрові станції

Кабмін вніс зміни до програми державної підтримки для фізичних осіб, які встановлюють у своїх домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел, таких як сонячні та вітрові електростанції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Що зміниться

Новий механізм передбачає надання фінансової державної підтримки у вигляді компенсації основного тіла кредиту в розмірі 30 відсотків. Це є заміною попереднього формату щомісячної компенсації відсоткової ставки.

Уряд вважає цей підхід значно вигіднішим для позичальників, оскільки вони отримують миттєве здешевлення вартості кредиту на придбання та встановлення обладнання.

Держава та потенційні донори, які готові надавати фінансування, зможуть прорахувати необхідні суми коштів, які необхідно буде залучити для надання фінансової державної підтримки.

Завдяки цьому рішенню більше людей зможуть дозволити собі встановлення гібридних систем, а також це сприятиме більш продуктивному залученню коштів від міжнародних партнерів і донорів.

Міністр енергетики Світлана Гринчук зазначила, що програма пільгового кредитування, започаткована минулого року для придбання та встановлення гібридних систем електропостачання, вже показала значну популярність.

З початку її реалізації було укладено 3 035 кредитних договорів на загальну суму понад 1 млрд грн, що забезпечило сумарну потужність обладнання понад 26 МВт.

Для забезпечення подальшого функціонування програми Міненерго активно працювало над залученням коштів, зокрема від міжнародних партнерів та фінансових інституцій.

Раніше уряд ухвалив стратегічне рішення щодо посилення енергетичної стійкості соціальної інфраструктури. Місцеві бюджети отримають субвенцію у розмірі 396 млн грн на встановлення об'єктів відновлюваної енергетики у закладах першочергової важливості.