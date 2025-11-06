30% компенсации: правительство изменило механизм предоставления кредитов на домашние солнечные и ветровые станции

Кабмин внес изменения в программу государственной поддержки для физических лиц, устанавливающих в своих домохозяйствах генерирующие установки, производящие электроэнергию из альтернативных источников, таких как солнечные и ветровые электростанции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Что изменится

Новый механизм предусматривает предоставление финансовой государственной поддержки посредством компенсации основного тела кредита в размере 30 процентов. Это заменой предыдущего формата ежемесячной компенсации процентной ставки.

Правительство считает этот подход более выгодным для заемщиков, поскольку они получают мгновенное удешевление стоимости кредита на приобретение и установку оборудования.

Государство и потенциальные доноры, готовые предоставлять финансирование, могут просчитать необходимые суммы средств, которые необходимо будет привлечь для оказания финансовой государственной поддержки.

Благодаря этому решению больше людей сможет позволить себе установку гибридных систем, а также это будет способствовать более продуктивному привлечению средств от международных партнеров и доноров.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что программа льготного кредитования, начатая в прошлом году для приобретения и установления гибридных систем электроснабжения, уже показала значительную популярность.

С начала ее реализации было заключено 3035 кредитных договоров на общую сумму свыше 1 млрд грн, что обеспечило суммарную мощность оборудования свыше 26 МВт.

Для обеспечения дальнейшего функционирования программы Минэнерго активно работало над привлечением средств, в частности, от международных партнеров и финансовых институтов.

Ранее правительство приняло стратегическое решение по усилению энергетической устойчивости социальной инфраструктуры. Местные бюджеты получат субвенцию в размере 396 млн грн на установление объектов возобновляемой энергетики в заведениях первоочередной важности.