Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Наличный курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,68

48,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

30% компенсации: правительство изменило механизм предоставления кредитов на домашние солнечные и ветровые станции

солнечные станции
Правительство упростило кредитование на домашние солнечные станции / Depositphotos

Кабмин внес изменения в программу государственной поддержки для физических лиц, устанавливающих в своих домохозяйствах генерирующие установки, производящие электроэнергию из альтернативных источников, таких как солнечные и ветровые электростанции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Что изменится

Новый механизм предусматривает предоставление финансовой государственной поддержки посредством компенсации основного тела кредита в размере 30 процентов. Это заменой предыдущего формата ежемесячной компенсации процентной ставки.

Правительство считает этот подход более выгодным для заемщиков, поскольку они получают мгновенное удешевление стоимости кредита на приобретение и установку оборудования.

Государство и потенциальные доноры, готовые предоставлять финансирование, могут просчитать необходимые суммы средств, которые необходимо будет привлечь для оказания финансовой государственной поддержки.

Благодаря этому решению больше людей сможет позволить себе установку гибридных систем, а также это будет способствовать более продуктивному привлечению средств от международных партнеров и доноров.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что программа льготного кредитования, начатая в прошлом году для приобретения и установления гибридных систем электроснабжения, уже показала значительную популярность.

С начала ее реализации было заключено 3035 кредитных договоров на общую сумму свыше 1 млрд грн, что обеспечило суммарную мощность оборудования свыше 26 МВт.

Для обеспечения дальнейшего функционирования программы Минэнерго активно работало над привлечением средств, в частности, от международных партнеров и финансовых институтов.

Ранее правительство приняло стратегическое решение по усилению энергетической устойчивости социальной инфраструктуры. Местные бюджеты получат субвенцию в размере 396 млн грн на установление объектов возобновляемой энергетики в заведениях первоочередной важности.

Автор:
Татьяна Бессараб