Фінансування енергетичних проєктів бізнесу та населення сягнуло 35,3 млрд грн

Банки надали 35 млрд грн на енергетичні проєкти / НБУ

Банки продовжують активно фінансувати енергетичні проєкти бізнесу та населення, підтримуючи відновлення енергетичної інфраструктури України після масштабних атак Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.

За даними опитування банків, з 1 червня 2024 року до 1 січня 2026 року у межах меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетики було видано фінансування у 21 області країни на суму 35,3 млрд грн.

За цей період надано понад 2,7 тисячі кредитів бізнесу на 32,9 млрд грн та понад 14 тисяч кредитів населенню на 2,4 млрд грн. Водночас проєкти бізнесу, спрямовані на будівництво генерації в енергетиці, забезпечили потужність 1,342 ГВт, а проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла — 543 МВт.

Станом на 1 січня 2026 року валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичних осіб становив 23,4 млрд грн, фізичних осіб — 1,9 млрд грн.

Енергетична галузь визнана однією з пріоритетних у рамках стратегії розвитку кредитування, розробленої Національним банком України спільно з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства й Міністерством фінансів.

Для стимулювання фінансування переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання як застави.

Банки підтвердили готовність і надалі підтримувати проєкти бізнесу та населення, спрямовані на відновлення енергетичної незалежності України.

Додамо, кабмін вніс зміни до програми державної підтримки для фізичних осіб, які встановлюють у своїх домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел, таких як сонячні та вітрові електростанції. 

Автор:
Тетяна Гойденко