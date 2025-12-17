Запланована подія 2

She Congress 2024 She Congress
Новости
Читати українською

Финансы будущего: какие технологии и тренды формируют новую реальность

Светлана Тюгаева
Светлана Тюгаева

Банковский сектор, годами функционировавший по отработанным схемам, сталкивается с волной технологических инноваций, определяющих его будущее. Современные технологии равномерно интегрируются в базу банковской деятельности. Искусственный интеллект и цифровизация будут способствовать превращению финансовых учреждений в гибкие, прозрачные и клиентоориентированные структуры.

Об этом рассказала Светлана Тюгаева, руководитель службы трансформации УкрСиббанка BNP Paribas Group во время She Congress, который проводит Delo.ua.

"Мир все время меняется, и финансовый рынок тоже. Чтобы меняться, надо понимать, что происходит вокруг, какие тренды временные, а какие - стали и будут существенно влиять на индустрию", - отметила Тюгаева.

Она привела десять основных трендов, которые на сегодняшний момент достаточно существенны.

Первым трендом эксперт называет гиперперсонализацию, аргументируя это тем, что все клиенты хотят чувствовать себя особенными. Банки и финучреждения имеют очень много информации о клиентах благодаря мониторингу операций, поэтому способны сделать персонализированное предложение. При этом помогут инструменты на основе искусственного интеллекта.

Как пояснила Тюгаева, распространение встроенных финансов является продолжением части того или иного решения не задумывающегося клиента.

Доминирование платежей в режиме реального времени и цифровых кошельков для Украины уже стало нормой, но некоторые банки в Европе до сих пор производят платежи в конце дня. Тюгаева рассказала, что даже видела в Париже в банке женщину с чековой книгой, которая пришла обналичивать.

Эксперт подчеркнула, что интеграция ЕSG принципов в Украине заключается в постоянстве бизнеса, даже при отключениях света, напомнив, что все украинские банки обеспечивают бесперебойность работы.

Тюгаева подчеркнула, что развитие децентрализованных финансов заключается в приближении к клиентам, привыкшим к повседневным расходам.

"Мы должны смотреть на происходящее с операциями клиентов, брать на себя функции финансового мониторинга, наблюдать, чтобы выявлять недобросовестные схемы. Так как банк работает на рынке, он должен быть частью экосистемы", - отметила эксперт.

Она добавила, что именно в этом заключается повышение роли RegTech.

Тюгаева подчеркнула, что банковские услуги как сервис должны быть встроены в каждый банкинг, быть незаметным продолжением продукта и услуг, предлагаемых компанией.

Эксперт считает, что распространение облачной архитектуры подойдет не всем компаниям. До 2022 года банкам было запрещено держать свои данные в облаке. На время войны есть ослабление, но эксперт акцентировала на том, что финучреждения обладают конфиденциальными данными, поэтому должны быть очень осторожными с этой технологией, потому что любая утечка несет репутационные риски.

Поэтому Тюгаева назвала следующим трендом повышенное внимание к цифровому доверию и кибербезопасности, отметив, что финансовый рынок всегда в фокусе внимания преступников.

Ускорение финансовой инклюзии происходит по счет того, что банкинг становится цифровым и появляются новые услуги и цифровые решения, доступные для широкого круга населения.

"Сейчас мобильное приложение становится основным источником коммуникации клиента с банком. Но человечность, взаимопомощь остается основным трендом. Клиенты хотят видеть человека, который поможет и проконсультирует при получении кредита", - подытожила Тюгаева.

Светлана Манько
