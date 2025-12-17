Фінанси майбутнього: які технології та тренди формують нову реальність

Банківський сектор, що роками функціонував за відпрацьованими схемами, стикається з хвилею технологічних інновацій, які визначають його майбутнє. Сучасні технології поступово інтегруються в основу банківської діяльності. Штучний інтелект та цифровізація сприятимуть перетворенню фінансових установ на гнучкі, прозорі й клієнтоорієнтовані структури.

Про це розповіла Світлана Тюгаєва, керівниця служби трансформації Укрсиббанку BNP Paribas Group під час She Congress, який проводить Delo.ua.

"Світ весь час змінюється, і фінансовий ринок також. Щоб змінюватися, треба розуміти що відбувається навколо, які тренди тимчасові, а які - сталі та суттєво впливатимуть на індустрію", - зауважила Тюгаєва.

Вона навела десять основних трендів, які на сьогоднішній момент є досить суттєвими.

Першим трендом експертка називає гіперперсоналізацію, аргументуючи це тим, що всі клієнти хочуть відчувати себе особливими. Банки та фінустанови мають про клієнтів дуже багато інформації завдяки моніторингу операцій, тому здатні зробити персоналізовану пропозицію. У цьому допоможуть інструменти на основі штучного інтелекту.

Як пояснила Тюгаєва, поширення вбудованих фінансів є продовженням частини того чи іншого рішення клієнта, який не задумується

Домінування платежів в режимі реального часу та цифрових гаманців для України вже стало нормою, але деякі банки в Європі досі проводять платежі наприкінці дня. Тюгаєва розповіла, що навіть бачила в Парижі в банку жінку з чековою книжкою, яка прийшла отримувати готівку.

Експертка підкреслила, що інтеграція ЕSG принципів в Україні полягає у сталості бізнесу, навіть при відключеннях світла, нагадавши, що всі українські банки забезпечують безперебійність роботи.

Тюгаєва підкреслила, що розвиток децентралізованих фінансів полягає у наближенні до клієнтів, які звикли до повсякденних витрат.

"Ми маємо дивитися на те, що відбувається з операціями клієнтів, брати на себе функції фінансового моніторингу, спостерігати, щоб виявляти недоброчесні схеми. Так як банк працює на ринку, він має бути частиною екосистеми", - зауважила експертка.

Вона додала, що саме в цьому полягає підвищення ролі RegTech.

Тюгаєва наголосила, що банківські послуги як сервіс мають бути вбудовані в кожний банкінг, бути непомітним продовженням продукту та послуг, які пропонує компанія.

Експертка вважає, що розповсюдження хмарної архітектури підійде не всім компаніям. До 2022 року банкам було заборонено тримати свої дані в "хмарі". Наразі на час війни є послаблення, але експертка акцентувала на тому, що фінустанови володіють конфіденційними даними, тому мають бути дуже обережними з цією технологією, бо будь- який витік несе репутаційні ризики.

Тому Тюгаєва назвала наступним трендом підвищену увагу до цифрової довіри та кібербезпеки, зауваживши, що фінансовий ринок завжди у фокусі уваги злочинців.

Пришвидшення фінансової інклюзії відбувається за рахунок того, що банкінг стає цифровим і з’являються нові послуги і цифрові рішення, які доступні для широкого кола населення.

"Наразі мобільний застосунок стає основним джерелом комунікації клієнта з банком. Але людяність, взаємодопомога лишається основним трендом. Клієнти хочуть бачити людину, яка допоможе і проконсультує при отриманні кредиту", - підсумувала Тюгаєва.