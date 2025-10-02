Физические лица стали основными пользователями электронных ключей ДПС

С начала 2025 года более 248,3 тыс. налогоплательщиков воспользовались услугами Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг Государственной налоговой службы (ГНС). Большинство пользователей – физические лица.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной налоговой службы.

Бесплатные электронные ключи ГНС

Большинство пользователей – физические лица: 138,5 тыс. граждан получили 285,6 тыс. сертификатов. Юридические лица также активно используют сервис: около 109,8 тыс. компаний получили более 451,3 тыс. сертификатов для ведения отчетности, заключения сделок и других сделок.

Кроме того, электронным сервисом повторного формирования сертификатов по электронному запросу воспользовались 106,6 тыс. плательщиков.

По электронным запросам сформировано более 379,7 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей, из которых 57 тыс. – печати для программных РРО.

Всего с момента запуска сервиса ГНС выдано 15,2 млн. сертификатов.

Что такое электронный ключ

Электронный ключ — это цифровой инструмент, позволяющий подтвердить личность подписчика и обеспечить целостность электронного документа, придавая ему юридическую силу, аналогичную собственноручной подписи. Его основные функции – аутентификация (подтверждение авторства) и гарантия того, что документ не был изменен после подписания.

Как это работает:

Зашифрованная информация: Электронный ключ создается с помощью криптографических алгоритмов и представляет собой набор зашифрованных данных.

Личный (закрытый) ключ : Используется для создания электронной подписи. Это конфиденциальная информация, защищаемая паролем.

Открытый ключ: Позволяет проверить достоверность подписи, созданной с помощью личного ключа.

Проверка подписи: Документ подписывается личным ключом, а затем его подлинность подтверждается с помощью открытого ключа.

Таким образом, электронный ключ обеспечивает безопасность, юридическую силу и защиту информации в электронном обмене документами.