Фізичні особи стали основними користувачами електронних ключів від ДПС

З початку 2025 року понад 248,3 тис. платників податків скористалися послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби ( ДПС). Більшість користувачів — фізичні особи.

Безкоштовні електронні ключі ДПС

З початку 2025 року понад 248 тис. платників податків скористалися послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України, отримавши майже 737 тис. сертифікатів відкритих ключів.

Більшість користувачів — фізичні особи: 138,5 тис. громадян отримали 285,6 тис. сертифікатів. Юридичні особи також активно використовують сервіс: майже 109,8 тис. компаній отримали понад 451,3 тис. сертифікатів для ведення звітності, укладання угод та інших операцій.

Крім того, електронним сервісом повторного формування сертифікатів за електронним запитом скористалися 106,6 тис. платників.

За електронними запитами сформовано понад 379,7 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, з яких 57 тис. – печатки для програмних РРО.

Загалом з моменту запуску сервісу ДПС видано 15,2 млн сертифікатів.

Що таке електронний ключ

Електронний ключ — це цифровий інструмент, який дозволяє підтвердити особу підписанта та забезпечити цілісність електронного документа, надаючи йому юридичну силу, аналогічну власноручному підпису. Його основні функції — автентифікація (підтвердження авторства) та гарантія того, що документ не був змінений після підписання.

Як це працює:

Зашифрована інформація: Електронний ключ створюється за допомогою криптографічних алгоритмів і являє собою набір зашифрованих даних.

Особистий (закритий) ключ : Використовується для створення електронного підпису. Це конфіденційна інформація, яка захищається паролем.

Використовується для створення електронного підпису. Це конфіденційна інформація, яка захищається паролем. Відкритий ключ: Дає змогу будь-кому перевірити достовірність підпису, створеного за допомогою особистого ключа.

Перевірка підпису: Документ підписується особистим ключем, а потім його достовірність підтверджується за допомогою відкритого ключа.

Таким чином електронний ключ забезпечує безпеку, юридичну силу та захист інформації в електронному обміні документами.