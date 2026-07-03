Где в Украине больше всего жилья за "єОселя" и "єВідновлення"

В июне 2026 года 26,8% объявлений подпадают под “єВідновлення” и 8,8% – под “єОселя”, однако спрос и цены формируют неравномерную картину рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

Какой объем жилья в Украине доступен по программам "єОселя" и "єВідновлення"?

Наибольшая доля жилья, соответствующего условиям программы "Еселя", зафиксирована в Киевской области - 16,9%.

Далее следуют Волынская (16,1%), Сумская (11%) и Ровенская (9,9%) области. Меньше таких предложений представлено в Запорожской (1%), Николаевской (2%) и Одесской (3,9%) областях.

В то же время в рамках программы "єВідновлення" наибольшая доля соответствующего жилья сосредоточена в Сумской (56,2%), Черкасской (52,4%), Львовской (43,9%) и Днепропетровской (41,2%) областях. Низкие показатели зафиксированы в Одесской (15,3%), Ивано-Франковской (17,3%) и Хмельницкой (19,5%) областях.

Где жилье по госпрограмме "єОселя" пользуется наибольшим спросом

Наивысший интерес к жилью в рамках программы "єОселя" зафиксирован в Киевской области - 6,4% от всех поисковых запросов. Далее следуют Киев (5,2%), а также Хмельницкая и Ивано-Франковская области (по 4,7%) и Львовская область (4,6%).

Наименьший спрос на недвижимость наблюдается в Запорожской (0,8%), Кировоградской (1,2%) и Николаевской (1,3%) областях.

Аналитика также свидетельствует о значительном разрыве между спросом и предложением. Наибольший дефицит жилья в пределах "єОселя" зафиксирован в Запорожской области - здесь на одно объявление приходится 14 потенциальных покупателей. В Черкасской области этот показатель составляет 1:11, а в Черновицкой – 1:10.

"єВідновлення"

Спрос на жилье, доступное по программе "єВідновлення", остается относительно невысоким по сравнению с "єОселя" - в большинстве регионов доля таких поисковых запросов не превышает 1% от общего объема.

Самый высокий показатель зафиксирован в Одесской области – 1,4% всех запросов.

Как отличаются цены на жилье, доступное в пределах государственных программ, от среднерыночных показателей?

Самые дорогие квартиры, подпадающие под государственные программы, зафиксированы в Киеве – средняя стоимость однокомнатного жилья здесь составляет около $94,9 тыс. Это на 13% выше средних цен на аналогичные квартиры на рынке.

Во Львовской области ситуация противоположная: средняя цена однокомнатной квартиры по условиям госпрограмм составляет около $73 тыс., что на 9% ниже рыночного уровня.

Наибольший разрыв между ценами на жилье, доступное по государственным программам, и среднерыночным показателям наблюдается в следующих регионах:

Ивано-Франковский – $62,3 тыс, ниже на 21% от рынка;

Запорожский – $19,2 тыс, выше на 19% рынка;

Одесский – $54,9 тыс, ниже на 13% рынка;

Киев – $94,9 тыс, выше на 13% от рынка;

Волынский – $57,1 тыс, выше на 12% от рынка;

Закарпатский – $72,1 тыс, выше на 10% рынка;

Николаевский – $24,4 тыс, выше на 10% рынка.

Напомним, государственная программа доступной ипотеки "єОселя" выдала 25 тысяч кредитов на общую сумму более 43,5 млрд грн, обеспечив собственным жильем около 75 тысяч граждан.