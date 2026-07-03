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Где в Украине больше всего жилья за "єОселя" и "єВідновлення"
В июне 2026 года 26,8% объявлений подпадают под “єВідновлення” и 8,8% – под “єОселя”, однако спрос и цены формируют неравномерную картину рынка.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.
Какой объем жилья в Украине доступен по программам "єОселя" и "єВідновлення"?
Наибольшая доля жилья, соответствующего условиям программы "Еселя", зафиксирована в Киевской области - 16,9%.
Далее следуют Волынская (16,1%), Сумская (11%) и Ровенская (9,9%) области. Меньше таких предложений представлено в Запорожской (1%), Николаевской (2%) и Одесской (3,9%) областях.
В то же время в рамках программы "єВідновлення" наибольшая доля соответствующего жилья сосредоточена в Сумской (56,2%), Черкасской (52,4%), Львовской (43,9%) и Днепропетровской (41,2%) областях. Низкие показатели зафиксированы в Одесской (15,3%), Ивано-Франковской (17,3%) и Хмельницкой (19,5%) областях.
Где жилье по госпрограмме "єОселя" пользуется наибольшим спросом
Наивысший интерес к жилью в рамках программы "єОселя" зафиксирован в Киевской области - 6,4% от всех поисковых запросов. Далее следуют Киев (5,2%), а также Хмельницкая и Ивано-Франковская области (по 4,7%) и Львовская область (4,6%).
Наименьший спрос на недвижимость наблюдается в Запорожской (0,8%), Кировоградской (1,2%) и Николаевской (1,3%) областях.
Аналитика также свидетельствует о значительном разрыве между спросом и предложением. Наибольший дефицит жилья в пределах "єОселя" зафиксирован в Запорожской области - здесь на одно объявление приходится 14 потенциальных покупателей. В Черкасской области этот показатель составляет 1:11, а в Черновицкой – 1:10.
"єВідновлення"
Спрос на жилье, доступное по программе "єВідновлення", остается относительно невысоким по сравнению с "єОселя" - в большинстве регионов доля таких поисковых запросов не превышает 1% от общего объема.
Самый высокий показатель зафиксирован в Одесской области – 1,4% всех запросов.
Как отличаются цены на жилье, доступное в пределах государственных программ, от среднерыночных показателей?
Самые дорогие квартиры, подпадающие под государственные программы, зафиксированы в Киеве – средняя стоимость однокомнатного жилья здесь составляет около $94,9 тыс. Это на 13% выше средних цен на аналогичные квартиры на рынке.
Во Львовской области ситуация противоположная: средняя цена однокомнатной квартиры по условиям госпрограмм составляет около $73 тыс., что на 9% ниже рыночного уровня.
Наибольший разрыв между ценами на жилье, доступное по государственным программам, и среднерыночным показателям наблюдается в следующих регионах:
- Ивано-Франковский – $62,3 тыс, ниже на 21% от рынка;
- Запорожский – $19,2 тыс, выше на 19% рынка;
- Одесский – $54,9 тыс, ниже на 13% рынка;
- Киев – $94,9 тыс, выше на 13% от рынка;
- Волынский – $57,1 тыс, выше на 12% от рынка;
- Закарпатский – $72,1 тыс, выше на 10% рынка;
- Николаевский – $24,4 тыс, выше на 10% рынка.
Напомним, государственная программа доступной ипотеки "єОселя" выдала 25 тысяч кредитов на общую сумму более 43,5 млрд грн, обеспечив собственным жильем около 75 тысяч граждан.