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Де в Україні найбільше житла за “єОселею” та “єВідновленням”

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Державні програми поступово формують окремий сегмент ринку нерухомості. / Pexels

У червні 2026 року 26,8% оголошень підпадають під “єВідновлення” і 8,8% – під “єОселю”, однак попит і ціни формують нерівномірну картину ринку. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA. 

Який обсяг житла в Україні доступний за програмами “єОселя” та “єВідновлення”? 

Найбільша частка житла, що відповідає умовам програми “єОселя”, зафіксована у Київській області – 16,9%. 

Фото 2 — Де в Україні найбільше житла за “єОселею” та “єВідновленням”
Фото: DIM.RIA.

Далі йдуть Волинська (16,1%), Сумська (11%) та Рівненська (9,9%) області. Найменше таких пропозицій представлено у Запорізькій (1%), Миколаївській (2%) та Одеській (3,9%) областях.

Фото 3 — Де в Україні найбільше житла за “єОселею” та “єВідновленням”
Фото: DIM.RIA.

Водночас у межах програми “єВідновлення” найбільша частка відповідного житла зосереджена у Сумській (56,2%), Черкаській (52,4%), Львівській (43,9%) та Дніпропетровській (41,2%) областях. Найнижчі показники зафіксовані в Одеській (15,3%), Івано-Франківській (17,3%) та Хмельницькій (19,5%) областях.

Фото 4 — Де в Україні найбільше житла за “єОселею” та “єВідновленням”
Фото: DIM.RIA.

Де житло за держпрограмою “єОселя” користується найбільшим попитом

Найвищий інтерес до житла в межах програми “єОселя” зафіксовано у Київській області – 6,4% від усіх пошукових запитів. Далі йдуть Київ (5,2%), а також Хмельницька й Івано-Франківська області (по 4,7%) і Львівська область (4,6%).

Фото 5 — Де в Україні найбільше житла за “єОселею” та “єВідновленням”
Фото: DIM.RIA

Найменший попит на таку нерухомість спостерігається у Запорізькій (0,8%), Кіровоградській (1,2%) та Миколаївській (1,3%) областях.

Аналітика також свідчить про значний розрив між попитом і пропозицією. Найбільший дефіцит житла в межах “єОселі” зафіксовано у Запорізькій області – тут на одне оголошення припадає 14 потенційних покупців. У Черкаській області цей показник становить 1:11, а у Чернівецькій – 1:10.

Фото 6 — Де в Україні найбільше житла за “єОселею” та “єВідновленням”
Фото: DIM.RIA.

“єВідновлення”

Попит на житло, доступне за програмою “єВідновлення”, залишається відносно невисоким порівняно з “єОселею” – у більшості регіонів частка таких пошукових запитів не перевищує 1% від загального обсягу.

Фото 7 — Де в Україні найбільше житла за “єОселею” та “єВідновленням”
Фото: DIM.RIA.

Найвищий показник зафіксовано в Одеській області – 1,4% від усіх запитів.

Як відрізняються ціни на житло, доступне в межах державних програм, від середньоринкових показників? 

Найдорожчі квартири, які підпадають під державні програми, зафіксовані в Києві – середня вартість однокімнатного житла тут становить близько $94,9 тис. Це на 13% вище, ніж середні ціни на аналогічні квартири на ринку.

У Львівській області ситуація протилежна: середня ціна однокімнатної квартири за умовами держпрограм становить близько $73 тис., що на 9% нижче за ринковий рівень.

Фото 8 — Де в Україні найбільше житла за “єОселею” та “єВідновленням”
Фото: DIM.RIA.

Найбільший розрив між цінами на житло, доступне за державними програмами, та середньоринковими показниками спостерігається у таких регіонах:

  • Івано-Франківський $62,3 тис, нижче на 21% від ринку;
  • Запорізький $19,2 тис, вище на 19% від ринку;
  • Одеський $54,9 тис, нижче на 13% від ринку;
  • Київ $94,9 тис, вище на 13% від ринку;
  • Волинський $57,1 тис, вище на 12% від ринку;
  • Закарпатський $72,1 тис, вище на 10% від ринку;
  • Миколаївський $24,4 тис, вище на 10% від ринку.

Нагадаємо, державна програма доступної іпотеки "єОселя" видала 25 тисяч кредитів на загальну суму понад 43,5 млрд грн, забезпечивши власним житлом близько 75 тисяч громадян.

Автор:
Ярослава Тюпка