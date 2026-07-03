Де в Україні найбільше житла за “єОселею” та “єВідновленням”

У червні 2026 року 26,8% оголошень підпадають під “єВідновлення” і 8,8% – під “єОселю”, однак попит і ціни формують нерівномірну картину ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.

Який обсяг житла в Україні доступний за програмами “єОселя” та “єВідновлення”?

Найбільша частка житла, що відповідає умовам програми “єОселя”, зафіксована у Київській області – 16,9%.

Далі йдуть Волинська (16,1%), Сумська (11%) та Рівненська (9,9%) області. Найменше таких пропозицій представлено у Запорізькій (1%), Миколаївській (2%) та Одеській (3,9%) областях.

Водночас у межах програми “єВідновлення” найбільша частка відповідного житла зосереджена у Сумській (56,2%), Черкаській (52,4%), Львівській (43,9%) та Дніпропетровській (41,2%) областях. Найнижчі показники зафіксовані в Одеській (15,3%), Івано-Франківській (17,3%) та Хмельницькій (19,5%) областях.

Де житло за держпрограмою “єОселя” користується найбільшим попитом

Найвищий інтерес до житла в межах програми “єОселя” зафіксовано у Київській області – 6,4% від усіх пошукових запитів. Далі йдуть Київ (5,2%), а також Хмельницька й Івано-Франківська області (по 4,7%) і Львівська область (4,6%).

Найменший попит на таку нерухомість спостерігається у Запорізькій (0,8%), Кіровоградській (1,2%) та Миколаївській (1,3%) областях.

Аналітика також свідчить про значний розрив між попитом і пропозицією. Найбільший дефіцит житла в межах “єОселі” зафіксовано у Запорізькій області – тут на одне оголошення припадає 14 потенційних покупців. У Черкаській області цей показник становить 1:11, а у Чернівецькій – 1:10.

“єВідновлення”

Попит на житло, доступне за програмою “єВідновлення”, залишається відносно невисоким порівняно з “єОселею” – у більшості регіонів частка таких пошукових запитів не перевищує 1% від загального обсягу.

Найвищий показник зафіксовано в Одеській області – 1,4% від усіх запитів.

Як відрізняються ціни на житло, доступне в межах державних програм, від середньоринкових показників?

Найдорожчі квартири, які підпадають під державні програми, зафіксовані в Києві – середня вартість однокімнатного житла тут становить близько $94,9 тис. Це на 13% вище, ніж середні ціни на аналогічні квартири на ринку.

У Львівській області ситуація протилежна: середня ціна однокімнатної квартири за умовами держпрограм становить близько $73 тис., що на 9% нижче за ринковий рівень.

Найбільший розрив між цінами на житло, доступне за державними програмами, та середньоринковими показниками спостерігається у таких регіонах:

Івано-Франківський – $62,3 тис, нижче на 21% від ринку;

Запорізький – $19,2 тис, вище на 19% від ринку;

Одеський – $54,9 тис, нижче на 13% від ринку;

Київ – $94,9 тис, вище на 13% від ринку;

Волинський – $57,1 тис, вище на 12% від ринку;

Закарпатський – $72,1 тис, вище на 10% від ринку;

Миколаївський – $24,4 тис, вище на 10% від ринку.

Нагадаємо, державна програма доступної іпотеки "єОселя" видала 25 тисяч кредитів на загальну суму понад 43,5 млрд грн, забезпечивши власним житлом близько 75 тисяч громадян.