Гетманцев подал поправки в госбюджет-2026: учителям предлагают минимум три зарплаты

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев вместе с коллегами подал правки в закон "О государственном бюджете на 2026 год".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцева.

Цель изменений – повысить оклады учителей и изменить систему их начисления.

По его словам, сейчас молодой педагог с доплатой в 2000 грн получает примерно 8200 грн на руки. По новым правилам его ежемесячный оклад составит более 19 000 грн, то есть три минимальных зарплаты.

"Сегодня мы впервые можем не просто "подтянуть" зарплаты, а изменить саму систему их начисления", - отметил Гетманцев.

Он отмечает, что доплаты важны, но сами по себе не решают проблему низкой оплаты труда учителей.

Правки также предусматривают изменения в структуре заработной платы, над которыми работают уже много лет, чтобы обеспечить стабильность и справедливость выплат для педагогов.

Также Гетманцев сообщил, что подал поправки в проект государственного бюджета на 2026 год о компенсации местным бюджетам прифронтовых общин льгот на земельный налог.

Министерство финансов вместе с Министерством образования и науки ищет наиболее эффективное решение, чтобы найти средства на повышение зарплат педагогам, однако в текущих условиях вооруженной агрессии приоритетом остаются меры по обороноспособности и обеспечению функционирования бюджетной сферы.