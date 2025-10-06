Гетманцев подал правки в бюджет по компенсациям для прифронтовых общин

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сообщил, что подал правки в проект государственного бюджета-2026 относительно компенсации местным бюджетам прифронтовых общин льгот на земельный налог.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост Гетманцева.

"Подал правки в бюджет по компенсации для местных бюджетов прифронтовых общин льгот на земельный налог. Буду отстаивать их при доработке проекта бюджета-2026", - отметил Гетманцев.

По словам народного депутата, сегодня в Украине фактически нет неприфронтовых общин, но существуют территории, для которых жизнь под постоянными обстрелами стала привычной реальностью. Он подчеркнул, что эти общины нуждаются в реальной поддержке со стороны государства, а не деклараций.

Гетманцев подчеркнул, что для укрепления прифронтовых территорий необходимо:

обеспечить компенсацию из госбюджета в виде субвенции за предоставленные бизнесу льготы на земельный налог;

закрепить отчисления 4% дополнительного НДФЛ за прифронтовыми общинами на период военного положения;

ввести доступное кредитование и страхование военных рисков с реальным финансированием целевых программ.

Он отметил, что неоднократно получал обращения от бизнеса, в том числе книгоиздателей, работающих под обстрелами, но продолжающих снабжать страну учебной литературой.

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы прифронтовые общины могли жить и развиваться. Со своей стороны готовы отстаивать необходимые решения и приобщаться к поддержке инициатив, которые будут способствовать укреплению наших форпостов", — подчеркнул он.

Также Гетманцев предлагает в проекте государственного бюджета повысить социальные стандарты. Он настаивает на установлении прожиточного минимума на уровне 4700 грн, а минимальной зарплаты – 12 000 грн.