Гетманцев подал правки в бюджет по компенсациям для прифронтовых общин
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сообщил, что подал правки в проект государственного бюджета-2026 относительно компенсации местным бюджетам прифронтовых общин льгот на земельный налог.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост Гетманцева.
"Подал правки в бюджет по компенсации для местных бюджетов прифронтовых общин льгот на земельный налог. Буду отстаивать их при доработке проекта бюджета-2026", - отметил Гетманцев.
По словам народного депутата, сегодня в Украине фактически нет неприфронтовых общин, но существуют территории, для которых жизнь под постоянными обстрелами стала привычной реальностью. Он подчеркнул, что эти общины нуждаются в реальной поддержке со стороны государства, а не деклараций.
Гетманцев подчеркнул, что для укрепления прифронтовых территорий необходимо:
- обеспечить компенсацию из госбюджета в виде субвенции за предоставленные бизнесу льготы на земельный налог;
- закрепить отчисления 4% дополнительного НДФЛ за прифронтовыми общинами на период военного положения;
- ввести доступное кредитование и страхование военных рисков с реальным финансированием целевых программ.
Он отметил, что неоднократно получал обращения от бизнеса, в том числе книгоиздателей, работающих под обстрелами, но продолжающих снабжать страну учебной литературой.
"Мы должны сделать все необходимое, чтобы прифронтовые общины могли жить и развиваться. Со своей стороны готовы отстаивать необходимые решения и приобщаться к поддержке инициатив, которые будут способствовать укреплению наших форпостов", — подчеркнул он.
Также Гетманцев предлагает в проекте государственного бюджета повысить социальные стандарты. Он настаивает на установлении прожиточного минимума на уровне 4700 грн, а минимальной зарплаты – 12 000 грн.