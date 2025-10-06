Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,38

--0,12

Наличный курс:

USD

41,31

41,22

EUR

48,85

48,70

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Гетманцев подал правки в бюджет по компенсациям для прифронтовых общин

в Украине фактически нет неприфронтовых общин,
В Украине фактически нет неприфронтовых общин / Depositphotos

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сообщил, что подал правки в проект государственного бюджета-2026 относительно компенсации местным бюджетам прифронтовых общин льгот на земельный налог.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост Гетманцева.

"Подал правки в бюджет по компенсации для местных бюджетов прифронтовых общин льгот на земельный налог. Буду отстаивать их при доработке проекта бюджета-2026", - отметил Гетманцев.

По словам народного депутата, сегодня в Украине фактически нет неприфронтовых общин, но существуют территории, для которых жизнь под постоянными обстрелами стала привычной реальностью. Он подчеркнул, что эти общины нуждаются в реальной поддержке со стороны государства, а не деклараций.

Гетманцев подчеркнул, что для укрепления прифронтовых территорий необходимо:

  • обеспечить компенсацию из госбюджета в виде субвенции за предоставленные бизнесу льготы на земельный налог;
  • закрепить отчисления 4% дополнительного НДФЛ за прифронтовыми общинами на период военного положения;
  • ввести доступное кредитование и страхование военных рисков с реальным финансированием целевых программ.

Он отметил, что неоднократно получал обращения от бизнеса, в том числе книгоиздателей, работающих под обстрелами, но продолжающих снабжать страну учебной литературой.

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы прифронтовые общины могли жить и развиваться. Со своей стороны готовы отстаивать необходимые решения и приобщаться к поддержке инициатив, которые будут способствовать укреплению наших форпостов", — подчеркнул он.

Также Гетманцев предлагает в проекте государственного бюджета повысить социальные стандарты. Он настаивает на установлении прожиточного минимума на уровне 4700 грн, а минимальной зарплаты – 12 000 грн.

Автор:
Татьяна Гойденко