Гетманцев подав правки до бюджету щодо компенсацій для прифронтових громад

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що подав правки до проєкту державного бюджету на 2026 рік щодо компенсації місцевим бюджетам прифронтових громад пільг на земельний податок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Гетманцева.

"Подав правки до бюджету щодо компенсації для місцевих бюджетів прифронтових громад пільг на земельний податок. Буду відстоювати їх при допрацюванні проекту бюджету-2026", — зазначив Гетманцев.

За словами народного депутата, сьогодні в Україні фактично немає неприфронтових громад, але існують території, для яких життя під постійними обстрілами стало звичною реальністю. Він підкреслив, що ці громади потребують реальної підтримки з боку держави, а не декларацій.

Гетманцев наголосив, що для зміцнення прифронтових територій необхідно:

забезпечити компенсацію з держбюджету у вигляді субвенції за надані бізнесу пільги на земельний податок;

закріпити відрахування 4% додаткового ПДФО за прифронтовими громадами на період воєнного стану;

запровадити доступне кредитування та страхування воєнних ризиків з реальним фінансуванням цільових програм.

Він зазначив, що неодноразово отримував звернення від бізнесу, зокрема книговидавців, які працюють під обстрілами, але продовжують забезпечувати країну навчальною літературою.

"Ми маємо зробити все необхідне, щоб прифронтові громади могли жити й розвиватися. Зі свого боку готовий відстоювати необхідні рішення та долучатися до підтримки ініціатив, які сприятимуть зміцненню наших форпостів", — підкреслив він.

Також Гетманцев пропонує у проєкті державного бюджету підвищити соціальні стандарти. Він наполягає на встановленні прожиткового мінімуму на рівні 4 700 грн, а мінімальної зарплати - 12 000 грн.