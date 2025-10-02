Гетманцев предлагает повысить минимальную зарплату до 12 000 грн в бюджете на 2026 год

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предлагает в проекте государственного бюджета повысить социальные стандарты. Он настаивает на установлении прожиточного минимума на уровне 4700 грн, а минимальной зарплаты – 12 000 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом Гетманцев написал в Телеграмм.

Он подчеркнул, что все предложенные изменения в госбюджет обоснованы и крайне необходимы, а их принятие станет шагом к реальному приближению цифр в бюджете к жизни людей.

4 700 грн – прожиточный минимум

Нардеп неоднократно отмечал, что прожиточный минимум должен базироваться на реальных цифрах, а не на каких-то абстрактных выдумках или устаревших расчетах.

Поэтому Гетманцев предлагает с 1 января 2026 установить прожиточный минимум на уровне 4700 грн (для детей до 6 лет – 4482 грн, для детей от 6 до 18 лет – 6044 грн, для трудоспособных лиц – 4794 грн, для лиц, потерявших трудоспособность – 3786 грн).

12 000 грн – минимальная зарплата

Нардеп отмечает, что минимальная зарплата должна быть не менее 12 000 грн в месяц. Правительство же в проекте бюджета предлагает всего 8 647 грн.

Отметим, что на октябрь 2025 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 грн в месяц. Она не изменилась с 1 апреля 2024 г. и остается неизменной до конца 2025 года. После отчисления налогов (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора) "на руки" работник получает около 6160 грн.

Социальная защита и поддержка украинцев

Гетманцев отмечает, что финансирование социальной защиты и поддержки граждан должно быть увеличено на 162 млрд. грн.

Его предложения включают увеличение финансирования для:

повышение пенсий (+70 млрд);

помощи малоимущим семьям, детям с инвалидностью и другим отдельным категориям граждан (+50 млрд);

развитие социальных услуг (+6 млрд, направленных на: дневной уход, сопровождение инклюзивного обучения, мобильные бригады с соцработниками и психологами для предоставления социальных и реабилитационных услуг и экстренного реагирования);

социальная защита детей и семьи (+3,8 млрд – на финансирование повышенного размера пособий по уходу за детьми в семейных формах воспитания);

социальная защита лиц с инвалидностью (+1,9 млрд на персональных ассистентов для ветеранов – лиц с инвалидностью I группы)

Поддержка ВПЛ

Гетманцев также предлагает увеличить на 11 млрд грн поддержку граждан, потерявших жилье в результате вторжения РФ в Украину.

Дополнительное финансирование для поддержки ВПЛ включает:

расширение оснований получения помощи ВПЛ, создание государственной программы сопровождения эвакуации, финансирование поддержки проживания для пожилых и людей с инвалидностью (+2,5 млрд);

расширение предоставления социальных услуг (+0,7 млрд);

программа поддержки трудоустройства (+3,7 млрд);

жилье (+3 млрд);

медицинское обеспечение – расширение программы «Доступное лекарство» (+1 млрд).

Ранее Гетманцев предложил установить 4700 грн. как базовый размер прожиточного минимума с 1 января 2026 года. Также он призвал правительство разработать график постепенного роста прожиточного минимума и социальных выплат в течение года.