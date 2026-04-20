Гетманцев заявляет о рекордном уровне неопределенности в мире: что это значит для украинской экономики

Глобальный индекс неопределенности World Uncertainty Index (WUI) в 2026 году остается вблизи исторических максимумов, превышая показатели периодов пандемии COVID-19, финансового кризиса 2008 и терактов 11 сентября.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

Мировая экономика входит в период рекордной неопределенности, а для Украины главным фактором стабильности остается безопасность и долгосрочная предсказуемость.

По его данным, в первом квартале 2026 года индекс составил 81872 пункта. Для сравнения, в четвертом квартале 2025 года он достигал 94 947 пунктов, в третьем квартале 2025 года – 106 862 пунктов, а во втором квартале 2025 года – 80 038 пунктов.

Для сравнения с предыдущими глобальными кризисами, во время пандемии COVID-19 максимальный уровень WUI составил 55 685 пунктов, в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов - 21 794 пункта, во время войны в Ираке - 34 455 пунктов, после терактов 11 сентября.

По оценке Гетманцева, нынешний скачок неопределенности связан с сочетанием геополитического напряжения, торговых конфликтов, войн и нестабильности в мировой политике. Таковой фон обычно сдерживает инвестиции, увеличивает турбулентность на денежных рынках и замедляет глобальный экономический рост.

Отдельно он напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году индекс поднимался до 29 344 пунктов, что также было значительным стрессом для мировой экономики, однако ниже нынешних значений.

По мнению Гетманцева, для Украины ключевой задачей в таких условиях остается достижение устойчивого мира и создание предполагаемых условий для граждан и бизнеса.

Отметим, что Всемирные центробанки в марте по большей части воздержались от изменения процентных ставок, ссылаясь на неопределенность из-за войны на Ближнем Востоке.