Гетманцев заявляє про рекордний рівень невизначеності у світі: що це означає для української економіки

Світова невизначеність сягнула максимуму / Freepik

Глобальний індекс невизначеності World Uncertainty Index (WUI) у 2026 році залишається поблизу історичних максимумів, перевищуючи показники періодів пандемії COVID-19, фінансової кризи 2008 року та терактів 11 вересня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцева.

Світова економіка входить у період рекордної невизначеності, а для України головним фактором стабільності залишається безпека та довгострокова передбачуваність.

За його даними, у першому кварталі 2026 року індекс становив 81 872 пункти. Для порівняння, у четвертому кварталі 2025 року він сягав 94 947 пунктів, у третьому кварталі 2025 року — 106 862 пунктів, а у другому кварталі 2025 року — 80 038 пунктів.

Для порівняння з попередніми глобальними кризами, під час пандемії COVID-19 максимальний рівень WUI становив 55 685 пунктів, у період світової фінансової кризи 2008–2009 років — 21 794 пунктів, під час війни в Іраку — 34 455 пунктів, після терактів 11 вересня — 25 156 пунктів.

За оцінкою Гетманцева, нинішній стрибок невизначеності пов’язаний із поєднанням геополітичної напруги, торговельних конфліктів, воєн та нестабільності у світовій політиці. Такий фон традиційно стримує інвестиції, посилює турбулентність на фінансових ринках і сповільнює глобальне економічне зростання.

Окремо він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році індекс піднімався до 29 344 пунктів, що також було значним стресом для світової економіки, однак нижчим за нинішні значення.

На думку Гетманцева, для України ключовим завданням у таких умовах залишається досягнення стійкого миру та створення передбачуваних умов для громадян і бізнесу.

Зауважимо, що Світові центробанки у березні здебільшого утрималися від зміни відсоткових ставок, посилаючись на невизначеність через війну на Близькому Сході. 

Автор:
Тетяна Гойденко