Світова економіка зростатиме швидше, ніж очікувалося: МВФ оновив свій прогноз

МВФ підвищив прогноз глобального зростання на 2026 рік завдяки активним інвестиціям у штучний інтелект та пом'якшенню митної політики США. Експерти зазначають, що ринки успішно адаптувалися до попередніх викликів і демонструють зростання продуктивності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Згідно з оновленими даними МВФ, глобальна економіка зростатиме на 3,3% протягом наступних двох років. Ці цифри виявилися вищими за попередні прогнози: оцінку на 2026 рік покращили на 0,2 в.п., а на 2025-й — на 0,1 в.п. порівняно з жовтневим звітом.

Драйвери зростання

Зазначається, що основними факторами оптимізму стали масові інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту та адаптація бізнесу до митної політики США. Після піку тарифів у квітні 2025 року торговельні угоди допомогли знизити ефективну ставку мит з 25% до 18,5%.

Це дозволило компаніям переорієнтувати ланцюги постачання, а Китаю — успішно диверсифікувати експорт на ринки Європи та Південно-Східної Азії. Бум ШІ забезпечив значний поштовх економіці США, прогноз зростання якої на 2026 рік підвищено до 2,4%.

Ризики інфляції та геополітична невизначеність

Попри позитивну динаміку, МВФ попереджає про можливі загрози. Шалені темпи розвитку ШІ можуть спровокувати новий виток інфляції або корекцію ринків, якщо очікування щодо продуктивності не справдяться.

Додаткову невизначеність вносять очікувані рішення Верховного суду США щодо тарифів та загальна геополітична напруженість.

Проте загальний тренд на зниження глобальної інфляції (до 3,8% у 2026 році) дає центробанкам простір для підтримки економічної активності.

Ситуація в найбільших економіках світу

Прогноз для Китаю на 2026 рік покращено до 4,5% на тлі зниження американських мит.

Єврозона також продемонструє невелике зростання до 1,3% завдяки державним витратам Німеччини та успіхам Іспанії.

Певне підвищення очікує і Японію через фіскальні стимули.

Водночас Бразилія стала виключенням: через жорстку монетарну політику для боротьби з інфляцією її прогноз було знижено до 1,6%.

МВФ в Україні

Нагадаємо, вранці 15 січня глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києваз неоголошеним візитом для проведення переговорів з керівництвом України.

Того ж дня відбулася зустріч голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласи з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Підласа наголосила, що уряд і парламент підготувалися до можливих затримок фінансування. За її словами, на перший квартал 2026 року в країні достатньо міжнародних коштів для покриття дефіциту бюджету та забезпечення всіх гарантованих державою виплат.