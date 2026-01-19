Запланована подія 2

Мировая экономика будет расти быстрее, чем ожидалось: МВФ обновил свой прогноз

мвф
МВФ повысил прогноз роста мирового ВВП до 3,3% / Depositphotos

МВФ повысил прогноз глобального роста на 2026 год благодаря активным инвестициям в искусственный интеллект и смягчению таможенной политики США. Эксперты отмечают, что рынки успешно адаптировались к предварительным вызовам и демонстрируют рост производительности.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Согласно обновленным данным МВФ, глобальная экономика будет расти на 3,3% в течение следующих двух лет. Эти цифры оказались выше предыдущих прогнозов: оценку на 2026 год улучшили на 0,2 п.п., а на 2025-й — на 0,1 п.п. по сравнению с октябрьским отчетом.

Драйверы роста

Основными факторами оптимизма стали массовые инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и адаптация бизнеса к таможенной политике США. После пика тарифов в апреле 2025 г. торговые соглашения помогли снизить эффективную ставку пошлин с 25% до 18,5%.

Это позволило компаниям переориентировать цепи поставок, а Китаю успешно диверсифицировать экспорт на рынки Европы и Юго-Восточной Азии. Бум ИИ обеспечил значительный толчок экономике США, прогноз роста которой на 2026 г. повышен до 2,4%.

Риски инфляции и геополитическая неопределенность

Несмотря на положительную динамику, МВФ предупреждает о возможных угрозах. Безумные темпы развития ИИ могут спровоцировать новый виток инфляции или коррекцию рынков, если ожидания производительности не оправдаются.

Дополнительную неопределенность вносят ожидаемые решения Верховного суда США по тарифам и общая геополитическая напряженность.

Однако общий тренд по снижению глобальной инфляции (до 3,8% в 2026 году) дает центробанкам простор для поддержания экономической активности.

Ситуация в крупнейших экономиках мира

Прогноз для Китая на 2026 год улучшен до 4,5% на фоне снижения американских пошлин.

Еврозона также продемонстрирует небольшой рост до 1,3% благодаря государственным расходам Германии и успехам Испании.

Определенное повышение ожидает и Японию из-за фискальных стимулов.

В то же время Бразилия стала исключением: из-за жесткой монетарной политики для борьбы с инфляцией ее прогноз был снижен до 1,6%.

МВФ в Украине

Напомним, утром 15 января глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев с необъявленным визитом для переговоров с руководством Украины.

В тот же день состоялась встреча председателя Комитета Верховной Рады по бюджету Роксоланы Подласы с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой.

Подласса подчеркнула, что правительство и парламент подготовились к возможным задержкам финансирования. По ее словам, на первый квартал 2026 года в стране достаточно международных средств для покрытия дефицита бюджета и обеспечения гарантированных государством выплат.

Автор:
Татьяна Бессараб